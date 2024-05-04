Красота по-индийски: 5 полезных привычек для женщин из аюрведы

Posted 4 мая, 17:02
Published 4 мая, 17:02
Modified 9 сентября, 22:33
Updated 9 сентября, 22:33
По принципам аюрведы, множество проблем со здоровьем и красотой можно решить при правильном поглощении еды. Женщины питаются по времени года: зимой поможет согреться кислая и жирная пища, весной поднять иммунитет помогут свежие овощи и зелень.
Питаться нужно часто, но маленькими порциями, и только при настоящем чувстве голода. Чтобы не съесть лишнего, пожуйте стручки кардамона или подержите во рту немного соли — так вы поймете, действительно ли вы голодны.
По аюрведе нельзя употреблять слишком много жидкости. Рекомендуется пить только при ощущении жажды и только теплую воду. Нельзя пить сразу после еды: если пища слишком сухая, можно выпить немного воды во время трапезы.
Для сохранения здоровья и красоты несколько стаканов воды индийские женщины пьют только утром, чтобы очистить организм от накопившихся за ночь токсинов.
Омовение помогает очистить организм и душу от общения с неприятными людьми, плохой экологии, негатива, тяжести трудовых будней. Для сохранения красоты души и тела женщины проводят обряд омовения дважды в сутки: утром и вечером. Также небольшие омовения рекомендуется проводит после каждого приема пищи — считается, что это помогает еде лучше усваиваться.
Добавление в блюда индийских любимых специй, таких как имбирь, карри, куркума, гвоздика, помогает бороться с простудными заболеваниями, поднять иммунитет, защитить от стресса, вылечить аллергию и даже легочные заболевания.
Полезны приправы и для красоты женщины: специи помогают бороться с перхотью, снижать жирность кожи, препятствуют выпадению волос и ломкости ногтей.
По аюрведе самый полезный сон — ночной. Днем длительно спать не рекомендуется, хотя подремать разок в день 10 — 15 минут вполне допускается.
Режим сна зависит от закатов и рассветов, но ложиться и вставать нужно как можно раньше. Спать нужно не менее 8 часов. Последствия для красоты и здоровья будут видны сразу: улучшится аппетит, появится дополнительная энергия, уйдет стресс, исчезнут синяки под глазами, кожа приобретет здоровый вид.
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