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Posted 4 мая, 17:02

Published 4 мая, 17:02

Modified 9 сентября, 22:33

Updated 9 сентября, 22:33

Красота по-индийски: 5 полезных привычек для женщин из аюрведы

Красота по-индийски: 5 полезных привычек для женщин из аюрведы

4 мая 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Красота по-индийски: 5 полезных привычек для женщин из аюрведы
Индийские женщины недаром считают аюрведу неисчерпаемым кладезем здоровья, красоты и вечной молодости. Секреты красоты индийских женщин и полезные привычки из аюрведы — в нашем материале.

Правила питания вместо диет

По принципам аюрведы, множество проблем со здоровьем и красотой можно решить при правильном поглощении еды. Женщины питаются по времени года: зимой поможет согреться кислая и жирная пища, весной поднять иммунитет помогут свежие овощи и зелень.

Питаться нужно часто, но маленькими порциями, и только при настоящем чувстве голода. Чтобы не съесть лишнего, пожуйте стручки кардамона или подержите во рту немного соли — так вы поймете, действительно ли вы голодны.

Теплая вода для очищения

По аюрведе нельзя употреблять слишком много жидкости. Рекомендуется пить только при ощущении жажды и только теплую воду. Нельзя пить сразу после еды: если пища слишком сухая, можно выпить немного воды во время трапезы.

Для сохранения здоровья и красоты несколько стаканов воды индийские женщины пьют только утром, чтобы очистить организм от накопившихся за ночь токсинов.

По аюрведе рекомендуется пить только при ощущении жажды и только теплую водуПо аюрведе рекомендуется пить только при ощущении жажды и только теплую воду
По аюрведе рекомендуется пить только при ощущении жажды и только теплую воду. Фото: Изображение Midjourney

Процедура омовения

Омовение помогает очистить организм и душу от общения с неприятными людьми, плохой экологии, негатива, тяжести трудовых будней. Для сохранения красоты души и тела женщины проводят обряд омовения дважды в сутки: утром и вечером. Также небольшие омовения рекомендуется проводит после каждого приема пищи — считается, что это помогает еде лучше усваиваться.

Специи и пряности вместо лекарств

Добавление в блюда индийских любимых специй, таких как имбирь, карри, куркума, гвоздика, помогает бороться с простудными заболеваниями, поднять иммунитет, защитить от стресса, вылечить аллергию и даже легочные заболевания.

Полезны приправы и для красоты женщины: специи помогают бороться с перхотью, снижать жирность кожи, препятствуют выпадению волос и ломкости ногтей.

Добавление в блюда индийских любимых специй помогает бороться с простудными заболеваниямиДобавление в блюда индийских любимых специй помогает бороться с простудными заболеваниями
Добавление в блюда индийских любимых специй помогает бороться с простудными заболеваниями. Фото: Изображение Midjourney

Здоровый сон

По аюрведе самый полезный сон — ночной. Днем длительно спать не рекомендуется, хотя подремать разок в день 10 — 15 минут вполне допускается.

Режим сна зависит от закатов и рассветов, но ложиться и вставать нужно как можно раньше. Спать нужно не менее 8 часов. Последствия для красоты и здоровья будут видны сразу: улучшится аппетит, появится дополнительная энергия, уйдет стресс, исчезнут синяки под глазами, кожа приобретет здоровый вид.

#Общество#Здоровье#Питание#Здоровое питание#Индия#Женщины#Все материалы авторов
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