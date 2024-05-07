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Posted 7 мая, 10:15

Published 7 мая, 10:15

Modified 9 сентября, 22:44

Updated 9 сентября, 22:44

Актриса Блейк Лайвли задала модный тренд маникюра 2024 года

7 мая 2024, 10:15
Звезды мирового шоу-бизнеса все чаще стали отказываться от яркого и объемного нейл-арта в пользу спокойного нюдового маникюра. Так, актриса Блейк Лайвли на светском мероприятии бренда Tiffany & Co красовалась в голубом платье с блестками, напоминающими рыбью чешую, и с нюдовым маникюром.

Как пишет peopletalk.ru, нейл-мастер Лайвли Эль Герштейн сделала ей удлиненный и маникюр в форме овала, назвав его скромной роскошью. «Гламурный и абсолютно модный», — сказала она. Лак для ногтей она выбрала жемчужный.

Как отмечает издание, не только Лайвли предпочитает минимализм в дизайне ногтей. Недавно с похожим маникюром была замечена известная певица и актриса Селена Гомес.

#Знаменитости#Мода#Маникюр
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