Актриса Блейк Лайвли задала модный тренд маникюра 2024 года

Звезды мирового шоу-бизнеса все чаще стали отказываться от яркого и объемного нейл-арта в пользу спокойного нюдового маникюра. Так, актриса Блейк Лайвли на светском мероприятии бренда Tiffany & Co красовалась в голубом платье с блестками, напоминающими рыбью чешую, и с нюдовым маникюром.