Вытяжка или воздухоочиститель: что лучше и почему?

Максимальный уровень шума, который они могут производить, составляет 65 дБ, однако обычно шум от них находится на уровне 55 дБ. Этот показатель сопоставим с уровнем шума от других бытовых приборов, например, у холодильника составляет 45 дБ, а при работе стиральной машины с центрифугой — 68 дБ.