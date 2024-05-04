Вытяжка или воздухоочиститель: что лучше и почему?

Posted 4 мая, 05:57
Published 4 мая, 05:57
Modified 9 сентября, 22:37
Updated 9 сентября, 22:37
Воздухоочистители и кухонные вытяжки относятся к устройствам, создающим шум во время работы.
Максимальный уровень шума, который они могут производить, составляет 65 дБ, однако обычно шум от них находится на уровне 55 дБ. Этот показатель сопоставим с уровнем шума от других бытовых приборов, например, у холодильника составляет 45 дБ, а при работе стиральной машины с центрифугой — 68 дБ.
Вытяжка работает путем отвода загрязненного воздуха из кухни. Она устанавливается обычно над плитой или другими источниками запахов и паров. Работа вытяжки основана на принципе создания подаваемого воздуха, который затем выводится наружу через вытяжную трубу.
Процесс работы вытяжки обычно включает в себя следующие шаги:
При включении вытяжки вентилятор начинает работу, всасывая воздух из окружающего пространства.
Воздух проходит через фильтры, которые могут включать в себя угольные для удаления запахов.
Очищенный воздух выводится наружу через вытяжную трубу, обеспечивая эффективное удаление запахов и паров из помещения.
Циркуляция (в некоторых моделях): некоторые вытяжки также могут иметь режим циркуляции, при котором очищенный воздух возвращается обратно в помещение.
Работа вытяжки помогает поддерживать свежий и чистый воздух в помещении, а также устранять запахи и пары, возникающие при готовке или других процессах.
По показателям производительности вытяжка значительно превосходит воздушный очиститель.
Необходимость в периодической замене фильтров отсутствует, что делает вытяжку более экономически выгодной.
Уровень шума ниже, чем у воздушных очистителей, поскольку не требуется пропускать воздух через плотные угольные фильтры.
Для подключения к системе вентиляции необходимы специальные монтажные работы. Она устанавливается исключительно на кухне.
Функционирует исключительно в режиме рециркуляции, принудительно проводя загрязненный воздух через свои фильтры и возвращая чистый, при этом отделяя продукты гари и жира, которые остаются в фильтре.
У всех воздушных очистителей есть сменные фильтры, которые варьируются по типу:
Угольные фильтры используют активированный уголь, который эффективно абсорбирует вредные вещества, удерживая их в себе во время прохождения воздуха через него.
Нера-фильтры предназначены для тонкой очистки воздуха от жиров и мелких частиц, способны удалять до 93% микрочастиц.
Фотокаталитические фильтры представляют собой инновационное решение, разлагающее органические загрязнения на безопасные компоненты. В отличие от других фильтров, они не требуют замены, поскольку их эффективность не уменьшается со временем за счет накопления частиц внутри.
Установка и использование очень просты — достаточно просто закрепить над плитой, включить в розетку и пользоваться, так как нет необходимости в вытяжных шахтах и сложных системах выведения воздуха.
Широкий выбор приборов и фильтров предоставляет пользователю разнообразные опции.
Система рециркуляции предотвращает выход теплого воздуха через вентиляционную трубу и сохраняет тепло.
Способность улавливать даже самые мельчайшие частицы токсичных примесей делает его максимально эффективным и надежным прибором для фильтрации воздуха.
Некоторые модели воздушных очистителей обладают многофункциональностью, например, могут увлажнять или ионизировать воздух одновременно с очисткой.
Требуется чаще менять фильтры.
Выбор между вытяжкой и воздушным очистителем зависит от ваших конкретных потребностей и условий.
Вытяжка отлично подходит для удаления запахов и паров при готовке, особенно если она подключена к системе вентиляции, выводящей воздух наружу. Это помогает поддерживать свежесть в помещении и предотвращать накопление вредных паров.
Воздушный очиститель эффективен в удалении загрязнений и аллергенов из воздуха, таких как пыль, пыльца, пыльцевые клещи и другие вредные частицы. Он может быть особенно полезен для людей с аллергиями или астмой, а также в условиях с высоким загрязнением воздуха.
Если вам важно поддерживать свежесть воздуха в кухне и убирать запахи от приготовления еды, то вытяжка может быть предпочтительным выбором. Если же ваша основная цель — обеспечить чистоту воздуха и уменьшить количество аллергенов и загрязнений в помещении, то воздушный очиститель может подойти лучше.
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