Как сделать квартиру уютной во время ремонта

Важно помнить, что при оформлении дома все должно быть сбалансировано, иначе комнаты могут превратиться в музейный склад, который интересно рассматривать, но неудобно находиться в нем. Поэтому в декоре, как и во всем, лучше придерживаться принципа «меньше — значит лучше».