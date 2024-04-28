Как сделать квартиру уютной во время ремонта

Posted 28 апреля, 06:17
Published 28 апреля, 06:17
Modified 9 сентября, 22:25
Updated 9 сентября, 22:25
Важно помнить, что при оформлении дома все должно быть сбалансировано, иначе комнаты могут превратиться в музейный склад, который интересно рассматривать, но неудобно находиться в нем. Поэтому в декоре, как и во всем, лучше придерживаться принципа «меньше — значит лучше».
Также необходимо обращать внимание на размеры декоративных элементов. Например, можно выбрать один крупный предмет, такой как напольное растение или большую картину, и дополнить его небольшим количеством текстиля, свечей и вазы на журнальном столике. Избыток мелких или крупных деталей может создать впечатление беспорядка.
Сейчас популярны монохромные интерьеры, где используются различные оттенки одного цвета.
При выборе цветов руководствуйтесь принципом трех основных цветов и осторожно добавляйте их производные для создания гармоничного образа. То же самое относится и к орнаментам: предпочтительно сочетать либо различные узоры в схожих оттенках, либо использовать идентичные нескольких цветов.
Даже самый роскошный интерьер может показаться неуютным без живых растений. Необязательно украшать помещение множеством горшков: достаточно одного большого растения, например, пальмы или крупного кактуса, или выбрать миниатюрные кашпо для украшения стеллажей или журнального столика. Существует множество вариантов, и есть растения, которые требуют полива всего 1-2 раза в месяц, поэтому забота о них не будет слишком трудоемкой.
После ремонта легко упустить из виду такой важный аспект уюта, как ароматы. Однако запахи в доме играют невероятно важную роль и являются неотъемлемой частью интерьера, наравне с картинами или коврами.
Для создания приятного аромата в помещении можно использовать ароматические свечи, диффузоры или композиции из сухоцветов. Имеет смысл менять ароматы в зависимости от сезона: цветочные ноты будут актуальны весной, фруктовые и ягодные — летом, а теплые, пряные ароматы — в осенне-зимний период.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14