О чем сожалеют люди после ремонта в своей квартире — 6 базовых ошибок

Розеток много не бывает, но на практике почему-то многие убавляют их количество и в дальнейшем сожалеют о своем решении. Самыми популярными местами, где нужен доступ к электричеству оказались поверхность над столом, на лоджии, для роботов-пылесосов или вертикальных моделей. Также не хватает розеток на откосах окон, чтобы туда можно было подключать новогодние гирлянды.