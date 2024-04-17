О чем сожалеют люди после ремонта в своей квартире — 6 базовых ошибок

Posted 17 апреля, 11:34
Published 17 апреля, 11:34
Modified 9 сентября, 21:55
Updated 9 сентября, 21:55
Дизайнер Наталия Шелковская поделилась со своими подписчиками ошибками, о которых жалеют люди после ремонта дома. Эксперт рассказала, что стоит предусмотреть в проекте на стадии черновой квартиры, чтобы потом не пришлось переделывать дважды.
Многие любят размещать на стенах и потолке освещение с белыми матовыми пластиковыми заглушками. На фотографии это выглядит стильно, но на самом деле сильно слепит и утомляет глаза.
Розеток много не бывает, но на практике почему-то многие убавляют их количество и в дальнейшем сожалеют о своем решении. Самыми популярными местами, где нужен доступ к электричеству оказались поверхность над столом, на лоджии, для роботов-пылесосов или вертикальных моделей. Также не хватает розеток на откосах окон, чтобы туда можно было подключать новогодние гирлянды.
О необходимости улучшить качество воды в своем доме знает каждый. Сантехника со временем не выдерживает жесткость воды и покрывается налетом, да и стиральные машинки быстрее выходят из строя. Вода при приготовлении еды тоже должна быть высокого качества, не говоря уже как сохнет кожа и волосы после душа без фильтр-очистки.
Многие хозяйки жалеют о том, что потратились на дорогое наполнение кухни, касающееся выдвижных полок, стоек, подсветок и плавно выдвигающихся ящиков. Обычные полки могут гораздо лучше справиться со своими задачами и стоят дешевле.
Подавшись желанию приобрести дизайнерские светильники, в будущем люди могут столкнуться с тем, что замена лампочек может оказаться проблематичным занятием или даже невозможным. Поэтому перед покупкой стоит поинтересоваться, есть ли шанс заменить перегоревшие запчасти.
Многие пожалели, что не распределили коробку на автоматы, чтобы каждая техника имела свою фазу. Это удобно, потому что можно уехать в отпуск и оставить включенными часть приборов, например роутер и холодильник, а остальные выключить для безопасности.
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