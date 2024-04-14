Отличные идеи: топ-7 трендовых кухонь, которые будут популярны в 2024 году

Posted 14 апреля, 11:49
Published 14 апреля, 11:49
Modified 9 сентября, 21:48
Updated 9 сентября, 21:48
Кухня — одно из наиболее часто используемых помещений в доме. Здесь мы готовим еду, собираемся с близкими за столом и даже делаем уроки с детьми, если позволяет пространство.
Перед началом ремонта всегда хочется знать, какие имеются в продаже современные материалы, актуальные тенденции, что бы новая кухня была актуальной на несколько лет вперед.
Даже если кухонный ремонт был совершен недавно, дизайнеры советуют один раз в пару лет обновлять какую то часть кухни, чтобы она могла выглядела современной. Это легко сделать, например обустроив кофейный уголок, сменив фартук или повесив на стену произведения искусства. Любое изменение делает интерьер более живым и идущим в ногу со временем.
Растущей тенденцией является создание специальных кофейных уголков в зонах для завтраков. Люди все чаще приобретают для дома специальные буфеты и столики, в которых можно хранить кофе, чай, продукты для завтрака, фрукты, чашки, мисочки и другие предметы.
В 2024 году латунные акценты продолжат набирать популярность. Универсальная по своей природе латунь создает ощущение изысканности как в традиционном, так и в современном дизайне. В интерьере она лучше всего получает визуальный контраст с мрамором или деревом.
Последние несколько лет люди стараются спрятать вытяжку и прилагающиеся к ней коммуникации в специальные короба. Это дает возможность сделать обычный бытовой прибор интересным и уникальным. Он может быть простым из гипсокартона, а может быть оформлен плиткой, металлом или камнем.
В 2024 году предвидятся тенденции увеличения спроса на шкафы для бытовой техники. Это отличный способ обеспечить порядок на кухне и доступ ко всей мелкой бытовой технике в одном месте. В таких шкафах можно спрятать чайник, кофеварку, блендер, мультиварку, тостер и иные приборы. В таких местах оборудуются несколько розеток и систему вытяжки.
Елочка — один из любимых приемов современных дизайнов, которые используют этот прием во всем, от плитки до текстиля. Для кухни использование паркетной доски в елочку добавляют тепла и уюта.
Зеленый цвет в наши дни является хитом не только в отделке спальни или гостиной, но и в дизайне кухонь. В нем чувствуется свежесть и естественность, напоминающие о природе прямо у нас дома. Цвет может варьироваться от спокойного шалфея до шикарного изумруда, вписываясь в любой стиль кухни. Кроме того, зеленые оттенки хорошо сочетаются с различными материалами, такими как дерево и и мрамор.
В последнее время все больше становятся актуальными 3D плитки, которые придают помещению глубину и интересный визуальный эффект.
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