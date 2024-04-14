Отличные идеи: топ-7 трендовых кухонь, которые будут популярны в 2024 году

Зеленый цвет в наши дни является хитом не только в отделке спальни или гостиной, но и в дизайне кухонь. В нем чувствуется свежесть и естественность, напоминающие о природе прямо у нас дома. Цвет может варьироваться от спокойного шалфея до шикарного изумруда, вписываясь в любой стиль кухни. Кроме того, зеленые оттенки хорошо сочетаются с различными материалами, такими как дерево и и мрамор.