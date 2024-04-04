Индивидуальность в моде — смешенные тренды в интерьере дома

Posted 4 апреля, 20:58
Published 4 апреля, 20:58
Modified 9 сентября, 21:21
Updated 9 сентября, 21:21
Тенденции неизбежно приходят и уходят, но использование модных цветов или узоров позволяет экспериментировать со стилем оформления интерьера, создавая единственный и уникальный в своем роде дом.
Дизайнеры стали уходить от шаблонных проектов к смешанным стилям. Вместо того, чтобы комнаты строго придерживались единого оформления интерьера, теперь они не должны сочетаться друг с другом, а быть разнообразными.
Все больше домовладельцев возвращаются к своим корням и ценят историю предметов мебели. Одним из самых популярных способов использовать этот новый подход к дизайну интерьера — включение предметов антиквариата в современные пространства.
Чтобы сделать это органично в вашем собственном доме, дополните антикварный предмет винтажным светильником, декоративным ковром или элегантной отделкой потолка.
Хотя тенденция создания светлых и воздушных интерьеров в скандинавском стиле еще не полностью себя исчерпала, дизайнеры ожидают, что в ближайшие несколько месяцев этот тренд приобретет более глубокий и насыщенный вид.
Шоколадно-коричневый это цвет, на который стоит обратить внимание в 2024 году. Привлекательные, теплые и стильные темные оттенки коричневого непревзойденны с точки зрения атмосферы и универсальности.
Сочетайте цвет горячего какао-коричневого с ржавой терракотой и бежевыми тонами средних полутонов или коричневый, похожий на древесную кору, с хантер-грином и нежно-голубым.
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