Отдельная раковина в ванной комнате — 10 стильный решений модного интерьера

Posted 22 марта, 13:52
Published 22 марта, 13:52
Modified 9 сентября, 20:38
Updated 9 сентября, 20:38
В 2024 году главное внимание ванных комнат завоевала раковина, которая ушла от стандартных форм и цветов. Теперь это предмет сантехники заслуживает большего и становится уникальным, стилистическим объектом.
Цвет в ванной комнате выходит за рамки аксессуаров. 2024 год — это год, когда цвет будет использоваться в облицовке и сантехнике с использованием тонов, которые создадут умиротворяющее пространство.
В проектах можно также заметить еще одну тенденцию — использование маленькой вертикальной плитки. Иллюзия пространства в маленькой комнате по-прежнему является целью и способом удлинить тесную ванную, выложив ее плиткой от пола до потолка. Такая форма украсит помещение и сделает его более просторным, чем оно есть на самом деле.
Выступ в душевой кабине стал популярен благодаря своей простоте дизайна, предлагая минималистичное решение для хранения вещей. Но новой тенденцией 2024 года является расширение выступа. Теперь он является идеальным способом установки скрытого бачка.
Не можете решить, какую плитку вы хотите для своей ванной комнаты? Почему бы не совместить то и другое, разделив ванную комнату контрастной плиткой для невероятного визуального эффекта. Плитка terrazzo и Kitkat гармонично сочетаются в создании этой современной ванной комнаты.
Парящий туалетный столик и унитаз могут создать иллюзию пространства в ванной комнате, а настенные гобелены и светильники станут еще популярнее в 2024 году. Они дают преимущества экономии пространства, а также их легче чистить.
Простая и классическая, скромная черно-белая ванная комната будет присутствовать во многих проектах. Установка черной сантехники с белой сантехникой — это простая цветовая гамма и универсальный прием создания оригинального стиля.
Кроме того, стоимость расходных материалов значительно доступнее, нежели цветные модели. Белые светильники, будь то раковины или отдельно стоящие ванны, будут более востребованы, чем изделия из камня или цветные варианты.
Создание полезного пространства в ванной комнате при помощи продуманных шкафов охранит порядок в ванной комнате.
Арочные зеркала и изогнутые душевые ширмы по-прежнему будут смягчать красоту ванных комнат. Они лучше всего сочетаются с изогнутой посудой и приспособлениями. Угловые раковины и квадратные смесители будут менее популярны.
Если позволяет пространство, в ванных комнатах будет лучшее использовать простые душевые с открытыми и прозрачными стенками. При чем, если раньше в моде было устанавливать две раковины, то такая же тенденция дошла и до душа. Два человека могут одновременно принимать душ, не ожидая очереди.
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