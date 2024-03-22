Отдельная раковина в ванной комнате — 10 стильный решений модного интерьера

Если позволяет пространство, в ванных комнатах будет лучшее использовать простые душевые с открытыми и прозрачными стенками. При чем, если раньше в моде было устанавливать две раковины, то такая же тенденция дошла и до душа. Два человека могут одновременно принимать душ, не ожидая очереди.