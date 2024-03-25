Мойка для кухни: разбираемся в типах раковин, их плюсах и минусах

Другой, менее распространенный тип моек — литые или встраиваемые раковины. Эти раковины легко встраиваются в столешницу из того же материала. Это возможно только в том случае, если вы выберете столешницу из акрила. Плавный переход от столешницы к раковине не только выглядит очень эффектно, но и упрощает уборку.