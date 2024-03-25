Мойка для кухни: разбираемся в типах раковин, их плюсах и минусах

Posted 25 марта, 07:09
Published 25 марта, 07:09
Modified 9 сентября, 20:41
Updated 9 сентября, 20:41
Кухню не возможно представить без мойки — это один из важнейших предметов домашнего обихода. Разнообразие доступных стилей, материалов и конфигураций порой ставит в тупик, как из всего многообразия выбрать идеальную раковину. Мы углубимся в мир кухонных моек, чтобы научиться ориентироваться в их выборе.
Существует четыре типа кухонных моек:
Такая модель мойки устанавливается под столешницей, создавая гладкую и бесшовную отделку. Отсутствие бортиков облегчает ее чистку, поскольку крошки и воду можно сметать прямо в раковину. Рекомендуется устанавливать нижнюю мойку только в том случае, если вы выбираете столешницу с твердой поверхностью, такой, как гранит или кварц, поскольку попадание воды может повредить ДСП.
Благодаря лаконичному минималистичному дизайну раковины с нижним креплением являются идеальным современным решением, подчеркивающим красивые рабочие поверхности.
Встроенные мойки, также известные как накладные, устанавливаются поверх рабочей поверхности. Они вставляются в отверстие в столешнице и удерживаются на месте узким бортиком, который проходит вокруг чаши. Такие модели просты в установке и подходят для широкого спектра материалов столешницы, включая ДСП.
Основным недостатком встроенных моек является их внешний вид. Выступающий борт может нарушить бесшовный вид столешницы. Это также может немного усложнить уборку, поскольку мусор и вода могут скапливаться вокруг бортика.
Встроенные раковины универсальны, практичны и идеально подходят для любого проекта, где ключевым фактором является экономичность.
Раковины Belfast, являющиеся символами роскошных традиционных кухонь, имеют свой собственный культовый стиль. Они представляют собой прямоугольную керамическую раковину и установлены таким образом, что боковая сторона чаши полностью видна.
Раковины Belfast (называемые так потому, что они родом из Белфаст) были заимствованы из раковин butler восемнадцатого века. Производители сделали их более глубокими, чтобы улучшить их характеристики. Они прекрасно смотрятся на любой классической кухне и предлагают достаточно места для мытья больших кастрюль и тарелок. Их легко чистить и обслуживать.
Однако они могут расколоться при ударе чем-нибудь тяжелым. Как и раковины с нижним креплением, их также следует комбинировать только со столешницами из цельного материала.
Другой, менее распространенный тип моек — литые или встраиваемые раковины. Эти раковины легко встраиваются в столешницу из того же материала. Это возможно только в том случае, если вы выберете столешницу из акрила. Плавный переход от столешницы к раковине не только выглядит очень эффектно, но и упрощает уборку.
Однако, поскольку акрил обладает ограниченной термостойкостью, вы можете рассмотреть возможность выбора конструкции с металлическим основанием для предотвращения деформации, особенно если вы часто пользуетесь очень горячей водой.
Мойки с одной чашей, состоящие из одной раковины, идеально подходят если вы стремитесь к простоте. Они идеальны при ограниченном пространстве на рабочей поверхности.
Недостатком моек с одной чашей является то, что вы можете использовать раковину только для одного дела за раз, что может быть неудобно.
Раковины с 1,5 чашами оснащены полноразмерной раковиной и дополнительной раковиной меньшего размера. Они обеспечивают большую гибкость, чем мойки с одной чашей, позволяя выполнять различные задачи одновременно. Например, вы могли бы использовать меньшую раковину для ополаскивания овощей, а большую — для мытья посуды.
Они отлично подходят для семей, где на кухне часто бывает больше одного человека. Однако в некоторых конструкциях основная чаша немного меньше обычной мойки с одной чашей, что может немного усложнить мытье предметов большего размера. Эта конфигурация мойки хорошо подходит для кухонь среднего и большого размера, где универсальность является приоритетом.
Двойные раковины состоят из двух раковин одинакового размера. Такая конфигурация обеспечивает отличную гибкость и ускоряет мытье посуды, позволяя мыть в одной, а ополаскивать в другой.
Однако двойные раковины требуют много места, особенно в сочетании с зоной слива. Некоторые предпочитают использовать одну раковину для слива, а другую — для мытья посуды, что устраняет необходимость в отдельной сливной системе без ущерба для универсальности или стиля.
Благодаря своей долговечности, универсальности и цене нержавеющая сталь является очень популярным материалом для моек. Раковины из нержавеющей стали устойчивее к нагреванию, образованию пятен и коррозии. Их можно отбеливать, они также легкие и просты в установке.
С другой стороны, они могут царапаться и шуметь при попадании воды на поверхность. Также имеют довольно характерный внешний вид, который может испортить внешний вид вашей кухни.
Многим людям нравится классический внешний вид и роскошная глянцевая отделка, которую предлагают керамические раковины. Несмотря на то, что они устойчивы к образованию пятен и термостойкости и их легко чистить, в том числе с помощью отбеливателя, но на них могут появляться сколы и трещины.
Кроме того, усадка в результате обжига может незначительно отличаться по размеру, что затрудняет их установку. При этом керамическая мойка Belfast станет поистине потрясающим акцентом на традиционной кухне, придав вашему дизайну изысканность.
Композитные раковины изготавливаются из комбинации кварца или гранита и полимерного наполнителя. Они предлагают уникальное сочетание долговечности и эстетической привлекательности. Это самый прочный из доступных материалов для моек, который выпускается в различных цветах.
Единственным недостатком является то, что они доступны только с матовой отделкой и их следует чистить специальными средствами для предотвращения обесцвечивания. Композитные мойки отлично подойдут тем, кто ищет стильное, но долговечное решение.
Встроенные мойки дороже покупать и устанавливать. Кроме того, они расположены низко под раковиной и затрудняют ее мойку. Грязь хоть и не скапливается на верхней поверхности, но она есть внутри. Эти типы моек также могут быть сложными в снятии и замене.
У каждого типа раковины есть свои плюсы и минусы, но самое лучшее в мойке с верхним креплением это то, что ее намного проще устанавливать и в случае необходимости заменить. Плюсы раковины с нижним креплением — на столе появляется больше места.
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