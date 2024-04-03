Главный трендовый цвет в интерьере дома в 2024 году

Posted 3 апреля, 07:08
Published 3 апреля, 07:08
Modified 9 сентября, 21:14
Updated 9 сентября, 21:14
Тенденции домашнего дизайна в 2024 году включают объединение разных стилей, устремление к экологичности с использованием натуральных материалов, а также создание универсальных и функциональных предметов мебели.
Современные интерьеры больше не ограничены единственным стилем, а становятся объектом экспериментов с неожиданными комбинациями.
Поиски связи с природой всегда были источником вдохновения для эко-направления. В 2024 году мебель будет характеризоваться возвращением к этническому стилю с натуральными землистыми оттенками материалов.
Одним из популярных облицовочных материалов с зеленным оттенком является керамогранит, который сочетает в себе эстетические и техническими характеристиками.
Из седьмого ежегодного отчета исследований 1stDibs, проведенных 624 дизайнерами интерьеров со всего мира выяснилось, что землянистые оттенки будут испытывать настоящий бум. Так же безусловно будут популярными такие оттенки, как зеленый шалфей, мраморный зеленый и глубокое море.
Предпочтениями клиентов также являются темно-коричневый, горький шоколад, горчично-желтый и светло-коричневые оттенки.
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