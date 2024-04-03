Главный трендовый цвет в интерьере дома в 2024 году

Из седьмого ежегодного отчета исследований 1stDibs, проведенных 624 дизайнерами интерьеров со всего мира выяснилось, что землянистые оттенки будут испытывать настоящий бум. Так же безусловно будут популярными такие оттенки, как зеленый шалфей, мраморный зеленый и глубокое море.