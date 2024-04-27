Киркоров выложил 200 млн руб за ремонт в новой квартире

30 апреля Филипп Киркоров отметит свое 57-летие. Певец много работает, давая концерты и снимаясь в телешоу. Помимо этого, еще осенью он начал дорогостоящий ремонт в новой квартире в центре Москвы, которую приобрел у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. Площадь двухэтажных апартаментов составляет 537 кв. м. Артист выложил за них миллиард рублей, несмотря на то, что в этом доме у него уже есть квартира. Примечательно, что новая жилплощадь звезды находится на одном этаже с квартирой Аллы Пугачевой и у них будет один лифт на двоих.