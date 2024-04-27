Киркоров выложил 200 млн руб за ремонт в новой квартире

Posted 27 апреля, 17:21
Published 27 апреля, 17:21
Modified 9 сентября, 22:25
Updated 9 сентября, 22:25
30 апреля Филипп Киркоров отметит свое 57-летие. Певец много работает, давая концерты и снимаясь в телешоу. Помимо этого, еще осенью он начал дорогостоящий ремонт в новой квартире в центре Москвы, которую приобрел у бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. Площадь двухэтажных апартаментов составляет 537 кв. м. Артист выложил за них миллиард рублей, несмотря на то, что в этом доме у него уже есть квартира. Примечательно, что новая жилплощадь звезды находится на одном этаже с квартирой Аллы Пугачевой и у них будет один лифт на двоих.
Как пишет KP.RU, Филипп Бедросович начал ремонт со спальни, которую оформил без ложной скромности. Полы в комнате устланы дорогими коврами, а потолок украшен лепниной и золотом. В спальне установлены два декоративных черепа от друга Киркорова — дизайнера Филиппа Пляйна. Такие гигантские «безделушки» продают по цене не менее 2 млн рублей.
Дизайном помещений занималась Диана Балашова, которая рассказала, что за люстры певец отдал два млн рублей, прикроватные светильники обошлись ему в 610 тыс. рублей, а за мраморный камин пришлось выложить около полумиллиона. Стоимость каждого стула от Версаче, установленного в столовой, составляет 710 тыс. рублей.
В квартире установлена система «умный» дом, и даже унитазы у Киркорова «умные» и с подогревом. Сантехника выполнена, как и следовало ожидать, в золотом цвете. А спальное место певца снабжено встроенным массажным комплексом и имеет режим невесомости.
С террасы новых апартаментов поп-звезды открывается вид на Кремль и храм Христа Спасителя.
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