Как самостоятельно сделать гидроизоляцию пола при ремонте

Гидроизоляция пола имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ стоит отметить защиту от влаги, увеличение срока службы пола, повышение теплоизоляции и энергоэффективности помещения, а также улучшение качества воздуха за счет предотвращения образования плесени и грибка. Однако установка гидроизоляции может быть сложной и требовать дополнительных расходов на материалы и трудозатраты. Неправильное выполнение работ может повредить конструкцию пола и привести к проблемам с влажностью. Также гидроизоляция может ограничить выбор отделочных материалов и привести к возможным проблемам с конденсацией под покрытием пола.