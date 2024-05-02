Как самостоятельно сделать гидроизоляцию пола при ремонте

Posted 2 мая, 14:45
Published 2 мая, 14:45
Modified 9 сентября, 22:31
Updated 9 сентября, 22:31
Гидроизоляция пола — это процесс или материал, предназначенный для защиты пола от проникновения влаги. Это особенно важно для помещений с высокой влажностью, таких как ванные комнаты, душевые, кухни и подвалы, где риск влагопроницаемости пола достаточно высок.
Гидроизоляция создает барьер, который предотвращает проникновение влаги в пол и предотвращает его разрушение, коррозию и другие негативные последствия, связанные с влажностью. Это может быть достигнуто с помощью специальных гидроизоляционных материалов, покрытий или мембран, которые обеспечивают надежную защиту от влаги.
Существует несколько видов гидроизоляции пола, каждый из которых предназначен для определенных условий и требований:
Пленочная гидроизоляция: этот тип гидроизоляции включает в себя применение пленки или мембраны, обычно из полиэтилена или полипропилена. Пленочная гидроизоляция укладывается перед укладкой основного покрытия пола и предотвращает проникновение влаги из-под пола.
Рулонная гидроизоляция: этот тип гидроизоляции представляет собой готовые рулоны специальных материалов, таких как рубероид или битумная мембрана. Рулонная гидроизоляция широко используется в строительстве и обычно укладывается на подготовленную поверхность пола.
Гидроизоляционные мастики и составы: это жидкие материалы, которые наносятся на поверхность пола кистью, валиком или распылением. Они образуют непроницаемый слой, который защищает пол от проникновения влаги.
Засыпная гидроизоляция: используется материал на основе бетона, который, взаимодействуя с водой, образует гель, не пропускающий влагу. Этот гидроизоляционный состав заливают в заранее подготовленную опалубку, затем равномерно распределяют по поверхности и уплотняют.
Керамическая гидроизоляция: этот тип гидроизоляции обеспечивает защиту поверхности пола благодаря специальным керамическим покрытиям, которые препятствуют проникновению воды и влаги.
Выбор конкретного вида гидроизоляции зависит от условий эксплуатации, типа пола, бюджета и других факторов.
Гидроизоляция выполняется с использованием самоклеящихся полимерно-битумных материалов в рулонах.
Перед приклеиванием рулонного материала на поверхность необходимо нанести битумную или аналогичную грунтовку. Если температура во время укладки ниже -5 °C, поверхность следует подогреть с помощью строительного фена. Если возникнут пузыри воздуха, их можно проколоть шилом.
Гидроизоляция пола имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ стоит отметить защиту от влаги, увеличение срока службы пола, повышение теплоизоляции и энергоэффективности помещения, а также улучшение качества воздуха за счет предотвращения образования плесени и грибка. Однако установка гидроизоляции может быть сложной и требовать дополнительных расходов на материалы и трудозатраты. Неправильное выполнение работ может повредить конструкцию пола и привести к проблемам с влажностью. Также гидроизоляция может ограничить выбор отделочных материалов и привести к возможным проблемам с конденсацией под покрытием пола.
В среднем в Интернете мастера указывают стоимость в 300 рублей за квадратный метр поверхности. Но можно найти дешевле, главное смотреть на рейтинги и отзывы.
Что касается материалов, то гидроизоляция без битума «Кнауф-Флэхендихт» обойдется в 2 тысячи рублей за банку. А гидроизоляцию полимерную Боларс HydroFlex можно приобрести за 1,5 тысячи рублей.
Есть, к примеру, средство Гидроизоляция эластичная Glims GreenRezin. Оно стоит 700 рублей за банку. Поэтому подобрать можно под любой бюджет.
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