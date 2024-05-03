Топ советов по быстрому обновлению ванной комнаты

Posted 3 мая, 08:48
Published 3 мая, 08:48
Modified 9 сентября, 22:36
Updated 9 сентября, 22:36
Ванная комната в квартире является одним из важных помещений, всегда находящихся в поле зрения. Здесь жители начинают и завершают свой день. Со временем это помещение может потерять свой первоначальный уют и аккуратный вид. Мебель стареет, на сантехнике появляются сколы и трещины, а поверхности заполняются различными предметами, банными принадлежностями и контейнерами с бытовой химией.
Время от времени мы задумываемся о том, чтобы вернуть ванной комнате аккуратный и привлекательный вид, но часто оставляем все как есть. Мы опасаемся, что ремонт в этом помещении будет длительным и дорогим, и что он приведет к временным неудобствам, связанным с отключением воды.
Однако существует доступное и быстрое решение, которое позволит вам сделать вашу ванную комнату привлекательной без излишних затрат. Вам не нужно проводить серьезный ремонт: достаточно приобрести новую мебель, сантехнику и добавить некоторые аксессуары, чтобы преобразить помещение. Выберите подходящий стиль и ознакомьтесь с товарами, которые помогут вам воплотить ваши дизайнерские идеи в жизнь.
На сегодняшний день на рынке представлено много влагостойких красок различных цветов и оттенков. Покраска плитки, хотя и не такая долговечная, как укладка новой, представляет собой быстрый и доступный способ обновления интерьера с минимальными затратами.
Интересно, что красить можно не только плитку, но и мебель. Даже старые предметы, такие как комоды или тумбы, могут приобрести новый вид, обретая дополнительную функциональность для хранения вещей.
Чтобы избежать ошибок с выбором цвета, рекомендуется остановиться на нейтральных оттенках. Белый цвет является универсальным решением для мебели. Если вы хотите сохранить натуральную текстуру дерева, можно использовать специальные масла для обработки древесины.
Желаете преобразить ванную комнату и добавить в нее стильные элементы? Простой способ — использовать аксессуары.
Вот список аксессуаров, без которых не обходится ни одна ванная комната:
Живые или искусственные растения могут отлично дополнить интерьер ванной комнаты. Однако важно помнить о количестве. Если речь идет об искусственных растениях, достаточно будет 1-2 экземпляров, но не забывайте их время от времени протирать.
Если ваша раковина имеет дефекты, такие как сколы, трещины или царапины, её можно заменить самостоятельно или обратившись к мастеру. Это не слишком дорого, но свежий внешний вид помещения будет гарантирован.
При выборе новой раковины нужно учитывать её расположение на тумбе. Если вы не планируете менять тумбу, важно подобрать раковину с соответствующими параметрами. Для этого измерьте размеры раковины с помощью рулетки: длину, ширину и глубину. После этого консультант в магазине сантехники поможет вам подобрать подходящую модель.
Когда-нибудь задумывались о том, как быт может нарушить гармонию интерьера? Разнообразные баночки, ярко окрашенное мыло, игрушки на бортиках ванны — все это создает определенный «шум», мешая созданию желаемого эстетического впечатления. Пора избавиться от этого цветного изобилия и создать интерьер, который бы выглядел как обложка журнала. Попробуйте найти минималистические контейнеры для шампуня или геля для душа, а игрушки сложите в корзинку и уберите в шкафчик.
Вероятно, самый экономичный способ обновления. Предпочтительно выбирать одноцветные и минималистичные узоры, так как они подходят для разных стилей интерьера. Также возможен вариант с несколькими слоями, когда поверх ПВХ-шторки устанавливается текстильная шторка. Следует отметить, что текстильные варианты выглядят более элегантно и роскошно.
Кстати, шторки в ванной следует менять не только с эстетической точки зрения, но и санитарной, чтобы поддерживать чистоту и гигиену.
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