Топ советов о том, как чистить керамическую плитку

Posted 2 мая, 14:21
Published 2 мая, 14:21
Modified 9 сентября, 22:31
Updated 9 сентября, 22:31
Один из способов — использование мела, растворенного в воде. После нанесения этой смеси на плитку и её высыхания, достаточно протереть сухой тряпкой. Этот метод придаст плитке блеск и свежий вид.
Для придания блеска также можно использовать тряпку, смоченную денатуратом. Однако при использовании этого средства необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.
Для мытья кафельной плитки рекомендуется использовать воду с нашатырным спиртом (в соотношении 2-3 столовые ложки на 1 литр воды).
После промывания поверхности плитки рекомендуется протереть мягкой тряпкой, желательно замшевой.
Если плитка загрязнена жиром, можно использовать столовый уксус (в концентрации от 3% до 15%, в тех же пропорциях). После удаления загрязнения следует тщательно смыть плитку водой.
Рекомендуется разместить перед входом в помещение, облицованное керамической плиткой, жесткий коврик. Это поможет собрать больше песка и пыли, которые вы могли принести с улицы.
Также полезно обработать поверхность керамической плитки защитными средствами. Например, есть одно из них называется «Тайфун Мастер DELFIN».
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