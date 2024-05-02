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Posted 2 мая, 14:21

Published 2 мая, 14:21

Modified 9 сентября, 22:31

Updated 9 сентября, 22:31

Топ советов о том, как чистить керамическую плитку

2 мая 2024, 14:21
За керамической плиткой нужно следить. О том, как это правильно делать, в материале Newia.

Чем мыть керамическую плитку

Один из способов — использование мела, растворенного в воде. После нанесения этой смеси на плитку и её высыхания, достаточно протереть сухой тряпкой. Этот метод придаст плитке блеск и свежий вид.

Как придать блеск плитке

Для придания блеска также можно использовать тряпку, смоченную денатуратом. Однако при использовании этого средства необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Как мыть кафельную плитку

Для мытья кафельной плитки рекомендуется использовать воду с нашатырным спиртом (в соотношении 2-3 столовые ложки на 1 литр воды).

После промывания поверхности плитки рекомендуется протереть мягкой тряпкой, желательно замшевой.

Как убрать жир с плитки

Если плитка загрязнена жиром, можно использовать столовый уксус (в концентрации от 3% до 15%, в тех же пропорциях). После удаления загрязнения следует тщательно смыть плитку водой.

Как защитить плитку

Рекомендуется разместить перед входом в помещение, облицованное керамической плиткой, жесткий коврик. Это поможет собрать больше песка и пыли, которые вы могли принести с улицы.

Также полезно обработать поверхность керамической плитки защитными средствами. Например, есть одно из них называется «Тайфун Мастер DELFIN».

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#Илья Протвинов#Общество#Керамическая плитка#Чистка#Блеск#Кафельная плитка
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