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Posted 2 мая, 04:14

Published 2 мая, 04:14

Modified 9 сентября, 22:27

Updated 9 сентября, 22:27

Инстасамка призналась, что не может дышать из-за филлеров, которые мигрировали в нос

2 мая 2024, 04:14
Инстасамка показала на своем лице места, куда мигрировал филлер, который теперь мешает исполнительнице хитов дышать
«Привет всем тем, кто хочет поставить себе филлеры!» — начала обращение к своим подписчикам Дарья Зотеева, известная как Инстасамка.

Исполнительница хитов рассказала, что только вышла из клиники, в которой ей делали узи носовых пазух носа. Данную процедуру пришлось делать из-за того, что ей стало тяжело дышать носом и причиной этому оказались косметические процедуры.

Как призналась Дарья, филлеры ей ставили 3 года назад в скульную область лица в одной из самых известных клиник, клиентами которой являются половина блогеров. Но филлер мигрировал в разные области лица, в том числе в носовые пазухи.

Инстасамка показала на своем лице нанесенные черным маркером точки, которые указывают, в каких областях теперь располагаются шарики косметического средства, которые теперь мешают ей дышать.

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#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Красота#Звезды#Косметология
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