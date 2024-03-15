Лучший звездный макияж на красной дорожке «Оскар-2024»

Posted 15 марта, 10:42
Published 15 марта, 10:42
Modified 9 сентября, 20:13
Updated 9 сентября, 20:13
Звезда фильма «Бедные-несчастные» появилась перед камерами такой свежей и цветущей, что редакторы модного глянца задумались: в чем же секрет такого сияния? Оказалось, перед церемонией «Оскар-2024» актриса посетила косметолога и сделала процедуру с витаминной сывороткой. Это дало хороший эффект, осталось только подчеркнуть скулы каплей румян и нанести на губы нюдовую помаду.
Аня выбрала макияж глаз в серебристо-бежевых тонах, при этом довольно сильно накрасила ресницы, придав выразительность взгляду. Завершили образ знаменитости помада орехового оттенка и легкий хайлайтер на скулах.
Визажист Марго Робби сделал акцент на естественность. Звезде слегка подкрасили ресницы и брови, используя косметические средства натуральных оттенков. Скулы подчеркнули нюдово-персиковыми румянами, а губы тронули помадой оттенка карамели.
Актриса решила, что будет выгодно отличаться от всех, сделав классический макияж Голливуда — сияющая кожа, длинные ресницы, ярко-алая помада. Мейкап для церемонии «Оскар-2024» звезда подобрала так, чтобы он гармонировал с простым белым платьем — и ей это удалось.
Самый сверкающий макияж на церемонии вручения премии «Оскар-2024» в Лос-Анджелесе оказался у Люпиты Нионго. Стилисты нанесли шиммер на лицо и шею актрисы, а также осыпали блестками ее черные, как ночь, волосы.
Актриса подчеркнула свою необычную форму глаз кошачьими стрелками, а также густо накрасила ресницы. Поэтому акцент на губах уже делать не стала и ограничилась едва заметным нюдовым блеском.
Ариана Гранде прошлась по красной дорожке в розовом наряде. Мейкап актриса сделала в тон своему платью: светло-розовые тени с глиттером, розовые румяна и такого же оттенка блеск для губ. Также звезда слегка удлинила линию глаз при помощи подводки и немного подкрасила ресницы в черный цвет.
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