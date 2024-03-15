Лучший звездный макияж на красной дорожке «Оскар-2024»

Звезда фильма «Бедные-несчастные» появилась перед камерами такой свежей и цветущей, что редакторы модного глянца задумались: в чем же секрет такого сияния? Оказалось, перед церемонией «Оскар-2024» актриса посетила косметолога и сделала процедуру с витаминной сывороткой. Это дало хороший эффект, осталось только подчеркнуть скулы каплей румян и нанести на губы нюдовую помаду.