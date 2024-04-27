Серьги ценой в пять квартир: Люся Чеботина и ее бриллианты

Posted 27 апреля, 17:15
Published 27 апреля, 17:15
Modified 9 сентября, 22:25
Updated 9 сентября, 22:25
За минувший год исполнительница Люся Чеботина успела выпустить сразу несколько песен, ставших хитами. Так певица оказалась в списке претендентов на получение премии «Муз-ТВ». На гала-ужине по этому случаю Люся появилась в костюме, напоминающем по стилю наряды Дженнифер Лопес. Свой новый образ она сопроводила дорогими бриллиантовыми серьгами.
Ювелир Дина Джафарова убеждена, что характеристики бриллиантов в серьгах-пуссетах («гвоздиках») певицы достаточно высокие. Стоимость подобного украшения может достигать 20 млн рублей, пишет KP.RU.
Эксперт отметила, что подобные базовые серьги являются универсальными — они отлично подходят как для выступлений, так и для ежедневной носки.
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