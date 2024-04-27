Серьги ценой в пять квартир: Люся Чеботина и ее бриллианты

За минувший год исполнительница Люся Чеботина успела выпустить сразу несколько песен, ставших хитами. Так певица оказалась в списке претендентов на получение премии «Муз-ТВ». На гала-ужине по этому случаю Люся появилась в костюме, напоминающем по стилю наряды Дженнифер Лопес. Свой новый образ она сопроводила дорогими бриллиантовыми серьгами.