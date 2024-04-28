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Posted 28 апреля, 02:14

Published 28 апреля, 02:14

Modified 9 сентября, 22:25

Updated 9 сентября, 22:25

Топ способов сделать комнату светлее

28 апреля 2024, 02:14
Для создания ощущения простора в небольших помещениях рекомендуется выбирать светлые оттенки для отделки стен, пола и потолка.

Как сделать комнату светлой

Наилучшими выборами цветов являются белый, светло-голубой, кремовый, персиковый и кофейный с молоком.

Один из способов визуально расширить пространство в небольшой комнате — использовать фотообои на одной из стен, например, с изображением пейзажа. Этот прием придает комнате ощущение открытости и света. Еще один способ увеличить ощущение пространства — добавить много мелких деталей, в основном на стенах.

Однако, следует избегать крупных предметов и ярких контрастных изображений, которые могут создать излишние визуальные акценты и привлечь слишком много внимания. Более уместными будут детали в нейтральных и светлых оттенках.

Какие выбрать шторы

При декорировании окна рекомендуется избегать тяжелых, многослойных штор. Они могут визуально загромождать пространство и делать его более узким.

Более рациональным выбором будут светлые полупрозрачные занавески, тюли, рулонные шторы или жалюзи.

Зеркала, чтобы сделать светлой комнату

Отличный способ создать визуальное ощущение простора — активно использовать зеркала и другие поверхности, отражающие свет.

В небольшой комнате стоит предпочесть предметы интерьера с зеркальными или глянцевыми поверхностями. При этом рекомендуется избегать ярких или чересчур темных мебельных элементов, так как они могут привлечь слишком много внимания и сделать пространство более загроможденным.

Какую выбрать мебель

При выборе предметов мебели желательно избегать массивных и громоздких вариантов. В маленькой комнате лучше установить небольшой диван и два кресла, чем занять все пространство большим угловым диваном. Разумнее оставить центр помещения свободным. Мелкие предметы можно спрятать в шкафы и встроенные ящики мебели.

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#Илья Протвинов#Общество#Отделка#Пространство#Светлая комната
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