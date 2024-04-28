Топ способов сделать комнату светлее

Один из способов визуально расширить пространство в небольшой комнате — использовать фотообои на одной из стен, например, с изображением пейзажа. Этот прием придает комнате ощущение открытости и света. Еще один способ увеличить ощущение пространства — добавить много мелких деталей, в основном на стенах.