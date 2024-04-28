Как выбрать измельчитель пищевых отходов для кухни

Posted 28 апреля, 08:25
Published 28 апреля, 08:25
Modified 9 сентября, 22:26
Updated 9 сентября, 22:26
Измельчитель пищевых отходов — это устройство, которое превращает пищевые отходы в мелкую взвесь для отправки в канализацию.
Такие устройства значительно уменьшают объемы твердых бытовых отходов, предотвращают появление неприятных запахов в помещении и снижают риск засора канализационной системы.
При использовании измельчителя пищевые остатки, упавшие в раковину через слив, немедленно размельчаются и выводятся в канализацию.
Процесс измельчения проводится с помощью гидравлического или электрического привода.
Измельчители могут быть непрерывного или порционного действия. В первом случае устройство начинает работу сразу после включения, независимо от того, есть ли отходы, во втором — оно включается после заполнения камеры.
Механические измельчители оснащены системой ножей-лезвий, которые разрезают отходы практически бесшумно. Электрические измельчители, напротив, производят небольшой шум при перемалывании отходов в муку. Механические измельчители также могут отличаться по размеру камеры измельчения: более производительные модели имеют большие размеры.
Электрические измельчители характеризуются мощностью двигателя и скоростью вращения. Чем выше эти параметры, тем шире спектр перерабатываемых отходов и производительность устройства, но при этом увеличивается его энергопотребление и габариты.
При покупке измельчителя обратите внимание на следующие характеристики:
Эксперты советуют следующие измельчители
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14