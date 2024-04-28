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Posted 28 апреля, 08:25

Published 28 апреля, 08:25

Modified 9 сентября, 22:26

Updated 9 сентября, 22:26

Как выбрать измельчитель пищевых отходов для кухни

28 апреля 2024, 08:25
Мы составили рекомендации о том, как подобрать измельчитель пищевых отходов для кухни.

Что такое измельчитель для отходов

Измельчитель пищевых отходов — это устройство, которое превращает пищевые отходы в мелкую взвесь для отправки в канализацию.

Такие устройства значительно уменьшают объемы твердых бытовых отходов, предотвращают появление неприятных запахов в помещении и снижают риск засора канализационной системы.

Как работают измельчители

При использовании измельчителя пищевые остатки, упавшие в раковину через слив, немедленно размельчаются и выводятся в канализацию.

Процесс измельчения проводится с помощью гидравлического или электрического привода.

Какие бывают измельчители для отходов

Измельчители могут быть непрерывного или порционного действия. В первом случае устройство начинает работу сразу после включения, независимо от того, есть ли отходы, во втором — оно включается после заполнения камеры.

Механические измельчители оснащены системой ножей-лезвий, которые разрезают отходы практически бесшумно. Электрические измельчители, напротив, производят небольшой шум при перемалывании отходов в муку. Механические измельчители также могут отличаться по размеру камеры измельчения: более производительные модели имеют большие размеры.

Электрические измельчители характеризуются мощностью двигателя и скоростью вращения. Чем выше эти параметры, тем шире спектр перерабатываемых отходов и производительность устройства, но при этом увеличивается его энергопотребление и габариты.

Как выбрать измельчитель для пищевых отходов

При покупке измельчителя обратите внимание на следующие характеристики:

  1. Производительность.
  2. Наличие защиты от перегрузок.
  3. Шумоизоляция.
  4. Возможность регулировки скорости и наличие реверсного вращения (для эффективной очистки устройства).
  5. Конструкция и материалы присоединительных и сливных трубок.

Эксперты советуют следующие измельчители

  1. Bone Crusher BC 610-AS
  2. Omoikiri Nagare 1000
  3. Bort TITAN MAX Power (FullControl)
  4. Viomi Cloud Mi Chef PowerBox
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#Илья Протвинов#Общество#Кухня#Рекомендации#Измельчитель#Отходы
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