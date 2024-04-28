Как быстро снять старые обои

Posted 28 апреля, 02:07
Published 28 апреля, 02:07
Modified 9 сентября, 22:25
Updated 9 сентября, 22:25
При использовании влажного метода чистки стен, теплая вода с добавлением небольшого количества моющего средства для посуды наносится на участок стены с помощью валика, губки или пульверизатора.
Через некоторое время, когда обои набухнут, они удаляются со стены металлическим шпателем, начиная с верхнего края и двигаясь вниз по направлению к полу.
Важно помнить, что не следует сразу наносить большое количество воды на все стены. Лучше делать это поэтапно и по частям, чтобы обои успели набухнуть. Шпатель следует использовать осторожно, чтобы не повредить стену. В противном случае, придется дополнительно выравнивать поверхность перед нанесением нового покрытия.
Если первый метод не дал нужного результата из-за использования устаревших клеевых составов, наличия сложного рельефа на стенах, неправильного выполнения процедуры или из-за слишком прочных обоев, то следует применить другой подход.
Используйте игольчатый валик или металлическую щетку, чтобы царапать верхний слой покрытия и обеспечить его водонепроницаемость. Затем примените вышеописанный метод удаления обоев.
Для удаления старого покрытия со стен можно воспользоваться специальными жидкостями, известными как смывки для обоев. Они обычно разбавляются водой и наносятся на стену. При работе с ними важно точно следовать инструкции производителя и рекомендуется использовать резиновые перчатки.
Наиболее популярны средства Metylan, Quelyd Dissoucol, Axton. Эти составы подходят для бумажных, виниловых, флизелиновых и прочих видов обоев.
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