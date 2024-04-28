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Posted 28 апреля, 02:07

Published 28 апреля, 02:07

Modified 9 сентября, 22:25

Updated 9 сентября, 22:25

Как быстро снять старые обои

28 апреля 2024, 02:07
Рассказываем о том, как быстро снять старые обои во время ремонта.

Как быстро отклеить обои при помощи воды

При использовании влажного метода чистки стен, теплая вода с добавлением небольшого количества моющего средства для посуды наносится на участок стены с помощью валика, губки или пульверизатора.

Через некоторое время, когда обои набухнут, они удаляются со стены металлическим шпателем, начиная с верхнего края и двигаясь вниз по направлению к полу.

Важно помнить, что не следует сразу наносить большое количество воды на все стены. Лучше делать это поэтапно и по частям, чтобы обои успели набухнуть. Шпатель следует использовать осторожно, чтобы не повредить стену. В противном случае, придется дополнительно выравнивать поверхность перед нанесением нового покрытия.

Удаление обоев валиком

Если первый метод не дал нужного результата из-за использования устаревших клеевых составов, наличия сложного рельефа на стенах, неправильного выполнения процедуры или из-за слишком прочных обоев, то следует применить другой подход.

Фото: 1MI

Используйте игольчатый валик или металлическую щетку, чтобы царапать верхний слой покрытия и обеспечить его водонепроницаемость. Затем примените вышеописанный метод удаления обоев.

Удаление обоев спецсредствами

Для удаления старого покрытия со стен можно воспользоваться специальными жидкостями, известными как смывки для обоев. Они обычно разбавляются водой и наносятся на стену. При работе с ними важно точно следовать инструкции производителя и рекомендуется использовать резиновые перчатки.

Наиболее популярны средства Metylan, Quelyd Dissoucol, Axton. Эти составы подходят для бумажных, виниловых, флизелиновых и прочих видов обоев.

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#Илья Протвинов#Общество#Вода#Ремонт#Обои#Шпатель
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