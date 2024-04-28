Как быстро снять старые обои

Важно помнить, что не следует сразу наносить большое количество воды на все стены. Лучше делать это поэтапно и по частям, чтобы обои успели набухнуть. Шпатель следует использовать осторожно, чтобы не повредить стену. В противном случае, придется дополнительно выравнивать поверхность перед нанесением нового покрытия.