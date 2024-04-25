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Posted 25 апреля, 13:20

Published 25 апреля, 13:20

Modified 9 сентября, 22:17

Updated 9 сентября, 22:17

Как выбрать плитку для ванной комнаты

Как выбрать плитку для ванной комнаты

25 апреля 2024, 13:20
Фото: 1MI
Рассказываем, как выбрать и купить плитку для ванной комнаты во время ремонта.

Какой должна быть плитка

Плитку можно оценить сразу по нескольким параметрам, в том числе она должна быть стойкой к влажности и безопасной.

Стойкость к высокой влажности

Независимо от силы и эффективности вентиляции, в ванной комнате всегда присутствует влажность. Поэтому при выборе плитки необходимо отдавать предпочтение материалам с минимальной пористостью и максимальной устойчивостью к воздействию влаги.

Реализация любых дизайнерских идей

Сегодня производители предлагают огромный выбор цветов, текстур, орнаментов, форм и размеров плитки, что позволяет воплотить в жизнь практически любую концепцию интерьера.

Удобство и безопасность

Идеальная плитка обладает прочностью, долговечностью и устойчивостью к повреждениям, не требуя при этом сложного ухода.

Надежность и износостойкость

При правильной укладке плитка сохраняет свои характеристики на протяжении многих десятилетий, это касается также цвета, глянца и яркости узоров. Важно также учитывать предназначение плитки: она может быть предназначена для пола, стен, быть универсальной или специально устойчивой для помещений с повышенной нагрузкой.

Нюансы выбора плитки

Интерьер ванной комнаты во многом зависит от индивидуальных предпочтений владельца, однако эксперты рекомендуют учитывать несколько ключевых моментов при выборе дизайна и плитки:

  1. При естественном освещении цвет покрытия может выглядеть по-другому, поэтому стоит учитывать особенности освещения при выборе отделочных материалов.

  2. Блики от глянцевой поверхности могут оказывать утомляющее воздействие на зрение, поэтому следует оценивать этот аспект при выборе покрытия.

  3. Для небольших ванных комнат рекомендуется использовать плитку светлых оттенков, что визуально расширяет пространство.

  4. Плитка с вертикальным узором способствует визуальному подъему потолка, что особенно актуально для помещений с невысокими потолками.

  5. Крупные геометрические узоры могут быть неудачным выбором для маленьких ванных комнат, так как они могут создавать впечатление еще более уменьшенного пространства.

Фото: 1MI

Какая бывает плитка

Керамическая плитка или кафель. Этот материал считается одним из самых популярных для облицовки стен в ванной комнате. Каждый год производители кафельной продукции радуют нас разнообразием цветов, дизайнов и текстур, при этом его стоимость относительно доступна.

Керамогранит — хотя этот материал похож на керамическую плитку, он обладает более высокой износостойкостью и меньшей пористостью.

Стеклянная мозаика — это прекрасный способ создать уникальный и современный дизайн интерьера. Стеклянная мозаика активно применяется для отделки стен целиком или в качестве вставок. Иногда ее также используют для украшения напольных покрытий. Дизайнеры ценят этот материал за его способность прекрасно играть со светом, блеском и разнообразием текстур.

Какой цвет плитки выбрать в ванную

Исходя из того, что плитка является синтетическим материалом, она не обладает естественным цветом и всегда копирует другие материалы. Эксперты рекомендуют выбирать плитку, имитирующую натуральные материалы, такие как дерево, камень или бетон. Однотонная часто выглядит скучно, поэтому лучше воздержаться от ее использования.

Фото: 1MI

Какую плитку выбрать

Решите, какой материал вам больше подходит: керамическая плитка или керамогранит? Керамогранит более прочен и крупногабаритен, в то время как плитка проще обрабатывается и укладывается.

  1. Определите необходимый размер. Для небольших ванных комнат и туалетов подойдет средний размер плитки: 20×30, 20×45, 60×30, 60×20 см. Для просторных помещений лучше выбрать крупногабаритные размеры: 60×120, 90×100, 150×75 см.
  2. Выберите тип покрытия: матовое, глянцевое или зеркальное. На полу рекомендуется использовать антискользящее матовое покрытие, а на стенах — глянцевую. Можно сочетать глянцевую и зеркальную плитку для визуального увеличения пространства.
  3. Определитесь с цветом плитки. Избегайте слишком ярких оттенков, чтобы избежать быстрого наскучивания интерьера. Предпочтительнее выбрать плитку в теплых пастельных тонах: бежевом, молочном или светлом мраморе.
  4. При выборе плитки для ванны удостоверьтесь, что ее водонепроницаемость не превышает 10% — это обеспечит длительный срок службы.
  5. Подходящий коэффициент износостойкости для плитки — 1–2. Выше тоже может быть, но чрезмерно.

При покупке нескольких упаковок удостоверьтесь, что все они из одной партии, чтобы избежать различий в оттенках.

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#Илья Протвинов#Общество#Плитка#Дизайн#Ванная комната
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