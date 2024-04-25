Как выбрать плитку для ванной комнаты

Posted 25 апреля, 13:20
Published 25 апреля, 13:20
Modified 9 сентября, 22:17
Updated 9 сентября, 22:17
Плитку можно оценить сразу по нескольким параметрам, в том числе она должна быть стойкой к влажности и безопасной.
Независимо от силы и эффективности вентиляции, в ванной комнате всегда присутствует влажность. Поэтому при выборе плитки необходимо отдавать предпочтение материалам с минимальной пористостью и максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
Сегодня производители предлагают огромный выбор цветов, текстур, орнаментов, форм и размеров плитки, что позволяет воплотить в жизнь практически любую концепцию интерьера.
Идеальная плитка обладает прочностью, долговечностью и устойчивостью к повреждениям, не требуя при этом сложного ухода.
При правильной укладке плитка сохраняет свои характеристики на протяжении многих десятилетий, это касается также цвета, глянца и яркости узоров. Важно также учитывать предназначение плитки: она может быть предназначена для пола, стен, быть универсальной или специально устойчивой для помещений с повышенной нагрузкой.
Интерьер ванной комнаты во многом зависит от индивидуальных предпочтений владельца, однако эксперты рекомендуют учитывать несколько ключевых моментов при выборе дизайна и плитки:
При естественном освещении цвет покрытия может выглядеть по-другому, поэтому стоит учитывать особенности освещения при выборе отделочных материалов.
Блики от глянцевой поверхности могут оказывать утомляющее воздействие на зрение, поэтому следует оценивать этот аспект при выборе покрытия.
Для небольших ванных комнат рекомендуется использовать плитку светлых оттенков, что визуально расширяет пространство.
Плитка с вертикальным узором способствует визуальному подъему потолка, что особенно актуально для помещений с невысокими потолками.
Крупные геометрические узоры могут быть неудачным выбором для маленьких ванных комнат, так как они могут создавать впечатление еще более уменьшенного пространства.
Керамическая плитка или кафель. Этот материал считается одним из самых популярных для облицовки стен в ванной комнате. Каждый год производители кафельной продукции радуют нас разнообразием цветов, дизайнов и текстур, при этом его стоимость относительно доступна.
Керамогранит — хотя этот материал похож на керамическую плитку, он обладает более высокой износостойкостью и меньшей пористостью.
Стеклянная мозаика — это прекрасный способ создать уникальный и современный дизайн интерьера. Стеклянная мозаика активно применяется для отделки стен целиком или в качестве вставок. Иногда ее также используют для украшения напольных покрытий. Дизайнеры ценят этот материал за его способность прекрасно играть со светом, блеском и разнообразием текстур.
Исходя из того, что плитка является синтетическим материалом, она не обладает естественным цветом и всегда копирует другие материалы. Эксперты рекомендуют выбирать плитку, имитирующую натуральные материалы, такие как дерево, камень или бетон. Однотонная часто выглядит скучно, поэтому лучше воздержаться от ее использования.
Решите, какой материал вам больше подходит: керамическая плитка или керамогранит? Керамогранит более прочен и крупногабаритен, в то время как плитка проще обрабатывается и укладывается.
При покупке нескольких упаковок удостоверьтесь, что все они из одной партии, чтобы избежать различий в оттенках.
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