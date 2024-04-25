Как выбрать плитку для ванной комнаты

При правильной укладке плитка сохраняет свои характеристики на протяжении многих десятилетий, это касается также цвета, глянца и яркости узоров. Важно также учитывать предназначение плитки: она может быть предназначена для пола, стен, быть универсальной или специально устойчивой для помещений с повышенной нагрузкой.