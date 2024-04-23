Как самостоятельно поклеить обои

Бумажные обои: обычно являются наиболее доступным и бюджетным вариантом. Они представляют собой бумажные листы с нанесенным на них узором или цветом.

Виниловые обои: изготавливаются из бумажной основы, покрытой слоем винила. Это делает их более прочными, устойчивыми к влаге и легкими в уходе.

Флизелиновые обои: изготавливаются из нетканого материала, покрытого винилом или акрилом. Они обладают высокой прочностью, устойчивостью к влажности и удобны в использовании.

Текстильные обои: изготавливаются из тканей, таких как хлопок, шелк или лен. Они придают стенам текстурный и роскошный вид, но требуют более осторожного ухода.

Натуральные обои: изготавливаются из натуральных материалов, таких как трава, дерево или ракушки. Они создают уникальный и экологически чистый интерьер.