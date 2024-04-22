Как правильно выбрать раковину и зеркало для своей ванной комнаты

Posted 22 апреля, 09:51
Published 22 апреля, 09:51
Modified 9 сентября, 22:06
Updated 9 сентября, 22:06
Автор канала «Худею от ремонта» Чубаров Николай рассказал, на какие характеристики раковины для ванной нужно обращать внимание, чтобы не пришлось переделывать ремонт.
В магазинах представлены три вида раковины по материалу, из которого они произведены:
Также раковины бывают напольные и подвесные, а по методу установки — литевая раковина и накладная.
Накладные раковины красивы только на картинке или в магазине. Если у вас есть дети, то постоянная вода на тумбе и на полу будут частым спутником в ванной. Такие модели хороши только в гостиницах или в семьях, где есть помощница по хозяйству для частых уборок.
При выборе накладной модели нужно учитывать много факторов. В первую очередь, высота тумбочки должна быть гораздо ниже, что бы ее уровень совпадал с обычной раковиной. Если делать завешенный рукомойник, то вся вода будет стекать по локтям.
Во-вторых, при уборке придется подлазить во все места, чтобы вытереть воду и мыльный налет не только на самой раковине, но и на тумбе. Если она будет сделана не из влагостойкого материала, то быстро придет в негодность.
«Вы просто сойдете с ума все это убирать», — делится опытом автор канала.
Но если такой тип сантехники пришелся по душе, стоит выбирать не скругленные формы в виде чащи, куда вода будет затекать, а квадратные или прямоугольные с прямыми стенками.
При выборе литьевой раковины стоит знать, что поставить раковину впритык к стене или иной мебели не получится, так как она обычно больше самой тумбы на 1-2 см. Если не получается найти раковину, которая бы плотно прилегала, Николай Чубаров рекомендует делать зазор между установленными шкафами не менее 5 см., чтобы можно было легко делать уборку.
При покупке раковины необходимо учитывать, что этих моделей сильно закругленные края, которые требуют большого слоя силиконового герметика. Но и это не спасет от почернения стыка и образования плесени.
Если выбор остановился на керамике, нужно искать модели с небольшим подъемом у стены, который не позволит попадать воде на стык и силикон будет служить гораздо дольше.
У керамических раковин есть преимущества перед всеми остальными — они износостойкие и гораздо меньше пачкаются.
А вот поцарапать литевой камень или искусственный мрамор очень легко, особенно если они темного цвета. Все мелкие царапинки будут видны после стаканов для зубных щеток, дозаторов мыла или же самих мыльниц. Также стоит учесть, что если водопроводная вода имеет повышенную жесткость, справиться с известковыми отложениями такому типу раковин будет очень трудно.
«Не рекомендую вообще никогда не покупать раковины темного цвета, если это не кварц», — делится советом Чубаров Николай.
Наилучшим выбором для ванной будет модульный узкий шкафчик с дверцей-зеркалом. Это полезное пространство имеет больше преимуществ против дизайнерских навесных моделей, позволяя хранить полезные мелочи.
Если в ванной уже имеется шкаф-пенал, то по желанию можно выбрать простое зеркало, с подсветкой или даже нагревательным прибором, позволяющим поверхности не запотевать.
От того, на какой высоте будет повешено зеркало тоже зависит комфорт при гигиенических процедурах. Автор канала рекомендует отмерить от раковины 25 см, которые будут границей нижнего края зеркала. Такое положение позволяет невысоким людям и детям видеть себя во время умывания и чистки зубов.
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