Международный день кофе — от куда появился и как правильно его пить

Posted 17 апреля, 04:03
Published 17 апреля, 04:03
Modified 9 сентября, 21:54
Updated 9 сентября, 21:54
Природа возникновения кофе, выращиваемого по всему миру, уходит корнями в древние кофейные леса на Эфиопии. Легенда гласит, что впервые обнаружил эти зерна удалось пастуху коз. Молодой парень заметил, что после поедания ягод с определенного дерева его козы становились настолько энергичными, что не хотели спать по ночам.
Пастух сообщил о своих находках настоятелю местного монастыря, который приготовил напиток из ягод и понял, что это помогает ему оставаться бодрым в течение долгих часов вечерней молитвы. Настоятель поделился своим открытием с другими монахами монастыря и знания о бодрящих ягодах начали распространяться.
Когда слухи дошли до востока и кофе достиг Аравийского полуострова, эти зерна начали распространятся по всему земному шару.
Согласно данным совместного масштабного исследования Национального фонда защиты прав потребителей, ВЦИОМ и ФБГУН «ФИЦ питания и биотехнологии», большую часть кофеина люди получают из чая — 60% суточного потребления, кофе — 30% и остальных напитков — 10%.
Кофеин содержит мощный антиоксидантный природный компонент, такой как хлорогеновая кислота. Еще один элемент, тригонеллин, помогает сосудам быть здоровыми и иметь высокую проходимость. Это воздействия происходит благодаря тонизирующему свойству, которое стимулирует нервную систему человека.
Однако, переизбыток кофе может принести серьезный вред. Люди, страдающие гипертонией повышенной возбудимостью могут усугубить свое состояние здоровья. Более того, если имеется предрасположенность образования камней, то в следствии чрезмерного употребления этого напитка могут возникнуть уратные камни в почках, так как конечным распадом продукта является мочевая кислота.
По мнению экспертов, утро является наиболее подходящим временем для употребления кофе. В это время организм более восприимчив к кофеину и его бодрящий эффект будет наиболее выраженным.
Умеренность во всем — это правило, применимое и к употреблению кофе. Излишнее количество напитка может вызвать повышение давления, проблемы со сном и другие неприятные последствия.
Предпочтение следует отдавать зерновому кофе высокого качества щадящего способа обжарки или с добавлением зеленых зерен. Это позволит вам по-настоящему насладиться неповторимым вкусом и ароматом кофе.
Сделайте процесс его распития настоящим ритуалом. Неторопливое употребление эспрессо или американо поможет полноценно насладиться его вкусом и ароматом, а также избежать перегрузки желудка.
Это не просто напиток, но и предлог встретиться за чашечкой для общения и приятного времяпровождения. Наслаждайтесь своим кофе вместе с друзьями или близкими людьми.
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