Международный день кофе — от куда появился и как правильно его пить

Однако, переизбыток кофе может принести серьезный вред. Люди, страдающие гипертонией повышенной возбудимостью могут усугубить свое состояние здоровья. Более того, если имеется предрасположенность образования камней, то в следствии чрезмерного употребления этого напитка могут возникнуть уратные камни в почках, так как конечным распадом продукта является мочевая кислота.