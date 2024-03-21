Готовим вкусный кофе по необычным рецептам

Posted 21 марта, 20:59
Published 21 марта, 20:59
Modified 9 сентября, 20:35
Updated 9 сентября, 20:35
Количество рецептов кофе исчисляется десятками и даже сотнями. Среди них есть и классические, знакомые многим, и необычные — о таких рецептах кофе мы рассказываем в этом материале.
Не следует считать, что кофе по необычным рецептам готовится сложно и долго. На самом деле для эксперимента потребуются самые обычные и доступные ингредиенты и, аксессуары — например, кофеварка гейзерного типа или джезва. Тем, кто предпочитает варить кофе в джезве и захочет попробовать приготовить напиток по соответствующему рецепту, стоит выбирать продукт мелкого помола. Для рецептов, рассчитанных на гейзерную кофеварку, имеет смысл выбирать кофе среднего помола.
Для приготовления кофе по такому рецепту потребуется вода, молотый кофе, а также любые обжаренные орехи, например фундук, в количестве одной столовой ложки.
Рецепт:
Кофе, приготовленный по этому рецепту, получится еще более вкусным, если добавить к нему небольшое количество сахара и взбитые сливки.
Кофе по этому рецепту готовится с использованием свежей мяты (будет достаточно буквально нескольких листиков).
Рецепт:
После приготовления напиток должен настояться, для этого потребуется буквально пара минут.
Для этого рецепта кофе используется мороженое (желательно с ванильным вкусом), а также специи. Имеет смысл взять две специи — к примеру, анис и тимьян, чабрец и корицу.
Рецепт:
Аффогато не следует путать с кофе глясе, поскольку в этом напитке кофе содержится в гораздо меньшем количестве. А еще для глясе используется холодный напиток, а в случае с аффогато — исключительно горячий.
Для того чтобы приготовить кофе по этому рецепту, потребуется мед в количестве пары чайных ложек и один зубчик чеснока. По вкусу можно добавить тимьян либо розмарин.
Рецепт:
После того как кофе поднимется, его нужно снять с огня и оставить настаиваться — на это уйдет пара минут. Специи добавляются перед подачей.
Необычный рецепт кофе, для которого потребуется сок апельсина в количестве одной чайной ложки, столько же апельсиновой цедры, а также немного соли и сахара.
Рецепт:
После того как кофе поднимется, турку следует снять с огня. Далее в напиток добавляется апельсиновый сок и цедра, после этого кофе должен настояться. Перед тем как перелить готовый напиток в чашку, его желательно процедить.
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