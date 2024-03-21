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Posted 21 марта, 20:59

Published 21 марта, 20:59

Modified 9 сентября, 20:35

Updated 9 сентября, 20:35

Как приготовить вкусный и оригинальный кофе? Необычные, но простые и понятные рецепты, которые подходят для приготовления кофе в турке и кофеварке.

Готовим вкусный кофе по необычным рецептам

21 марта 2024, 20:59
Фото: Изображение Midjourney
Как приготовить вкусный и оригинальный кофе? Необычные, но простые и понятные рецепты, которые подходят для приготовления кофе в турке и кофеварке.
Как приготовить вкусный и оригинальный кофе? Необычные, но простые и понятные рецепты, которые подходят для приготовления кофе в турке и кофеварке.

Самые необычные рецепты кофе

Количество рецептов кофе исчисляется десятками и даже сотнями. Среди них есть и классические, знакомые многим, и необычные — о таких рецептах кофе мы рассказываем в этом материале.

Готовим кофе по необычным рецептам

Не следует считать, что кофе по необычным рецептам готовится сложно и долго. На самом деле для эксперимента потребуются самые обычные и доступные ингредиенты и, аксессуары — например, кофеварка гейзерного типа или джезва. Тем, кто предпочитает варить кофе в джезве и захочет попробовать приготовить напиток по соответствующему рецепту, стоит выбирать продукт мелкого помола. Для рецептов, рассчитанных на гейзерную кофеварку, имеет смысл выбирать кофе среднего помола.

Готовим кофе по необычным рецептамГотовим кофе по необычным рецептам
Готовим кофе по необычным рецептам. Фото: 1MI

Кофе с орехами

Для приготовления кофе по такому рецепту потребуется вода, молотый кофе, а также любые обжаренные орехи, например фундук, в количестве одной столовой ложки.

Рецепт:

  • Орехи измельчаются в кофемолке и добавляются в воду вместе с кофе.
  • Напиток готовится на медленном огне, его не нужно доводить до кипения.
  • После того как напиток поднимется, он снимается с огня.

Кофе, приготовленный по этому рецепту, получится еще более вкусным, если добавить к нему небольшое количество сахара и взбитые сливки.

Кофе с орехамиКофе с орехами
Кофе с орехами. Фото: Изображение Midjourney

Кофе с мятой

Кофе по этому рецепту готовится с использованием свежей мяты (будет достаточно буквально нескольких листиков).

Рецепт:

  • Кофе готовится так же, как и обычно.
  • Мята аккуратно промывается и рвется на мелкие части.
  • Мята кладется в чашку, далее в нее заливается горячий кофе, добавляется сахар.

После приготовления напиток должен настояться, для этого потребуется буквально пара минут.

Кофе с мятойКофе с мятой
Кофе с мятой. Фото: 1MI

Кофе аффогато

Для этого рецепта кофе используется мороженое (желательно с ванильным вкусом), а также специи. Имеет смысл взять две специи — к примеру, анис и тимьян, чабрец и корицу.

Рецепт:

  • В молотый кофе добавляются специи, масса заливается водой, напиток варится.
  • В предварительно нагретую чашку помещается небольшое количество мороженого.
  • Готовый кофе выливается в чашку с мороженым.

Аффогато не следует путать с кофе глясе, поскольку в этом напитке кофе содержится в гораздо меньшем количестве. А еще для глясе используется холодный напиток, а в случае с аффогато — исключительно горячий.

Кофе аффогатоКофе аффогато
Кофе аффогато. Фото: 1MI

Кофе с медом и чесноком

Для того чтобы приготовить кофе по этому рецепту, потребуется мед в количестве пары чайных ложек и один зубчик чеснока. По вкусу можно добавить тимьян либо розмарин.

Рецепт:

  • Мед помещается в турку и слегка подогревается.
  • В турку добавляется чеснок, вода и кофе.
  • Напиток варится на медленном огне без доведения до кипения.

После того как кофе поднимется, его нужно снять с огня и оставить настаиваться — на это уйдет пара минут. Специи добавляются перед подачей.

Кофе с медом и чеснокомКофе с медом и чесноком
Кофе с медом и чесноком. Фото: 1MI

Кофе с апельсином и солью

Необычный рецепт кофе, для которого потребуется сок апельсина в количестве одной чайной ложки, столько же апельсиновой цедры, а также немного соли и сахара.

Рецепт:

  • В турку помещается сахар, соль и кофе, все заливается горячей водой.
  • Напиток варится на медленном огне, до кипения доводить не нужно.

После того как кофе поднимется, турку следует снять с огня. Далее в напиток добавляется апельсиновый сок и цедра, после этого кофе должен настояться. Перед тем как перелить готовый напиток в чашку, его желательно процедить.

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