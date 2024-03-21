Готовим вкусный кофе по необычным рецептам

Не следует считать, что кофе по необычным рецептам готовится сложно и долго. На самом деле для эксперимента потребуются самые обычные и доступные ингредиенты и, аксессуары — например, кофеварка гейзерного типа или джезва. Тем, кто предпочитает варить кофе в джезве и захочет попробовать приготовить напиток по соответствующему рецепту, стоит выбирать продукт мелкого помола. Для рецептов, рассчитанных на гейзерную кофеварку, имеет смысл выбирать кофе среднего помола.