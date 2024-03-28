10+ фото, как менялась мода на стрижки за последние 100 лет

40–50-е годы прошлого столетия известны все возрастающей популярностью джаза. Кроме того, в этот период оставили свой след в истории Вторая мировая война и Великая депрессия, и это не могло не отразиться на моде. У мужчин тогда был популярен стиль милитари, а из всех причесок наибольшей популярностью пользовался бокс — короткая стрижка почти под ноль, не требующая укладки и затратного по времени ухода.