10+ фото, как менялась мода на стрижки за последние 100 лет

Posted 28 марта, 13:33
Published 28 марта, 13:33
Modified 9 сентября, 20:56
Updated 9 сентября, 20:56
Из этой статьи вы узнаете, какие стрижки были в моде у мужчин и женщин в разные периоды прошлого века и в начале нынешнего.
В этот период у мужчин в моде был бриолин — самое первое средство для укладки волос, которое изготавливалось на основе свиного или медвежьего жира. С его помощью делалась одна из наиболее популярных в те времена причесок: посредством стрижки волосам придавали нужную форму, а затем густо смазывали бриолином, из-за чего они нередко выглядели прилизанными.
У женщин в 20–30-е годы прошлого столетия были популярны боб и пикси — стрижки, которые многие делают себе и в настоящее время. Это было вызвано тем, что в начале прошлого века женщины начали активно участвовать в общественной жизни наряду с мужчинами, поэтому в моду вошли короткие волосы, которые придавали их обладательницам мальчишеский вид.
40–50-е годы прошлого столетия известны все возрастающей популярностью джаза. Кроме того, в этот период оставили свой след в истории Вторая мировая война и Великая депрессия, и это не могло не отразиться на моде. У мужчин тогда был популярен стиль милитари, а из всех причесок наибольшей популярностью пользовался бокс — короткая стрижка почти под ноль, не требующая укладки и затратного по времени ухода.
У женщин в этом периоде мода диктовалась зарубежными фильмами, поэтому особенно востребованными были крупные кудри, которые собирались в высокую конструкцию и дополнялись лентами.
В этот период законодателями моды в сфере мужских стрижек были известные певцы и музыканты, а позже их стиль переняли хиппи. В 60–70-е годы XX века было принято отращивать длинные волосы до плеч и совмещать их с бородой, усами и бакенбардами.
Ну, а женщины стали почти поголовно перекрашиваться в блондинок. Кроме того, в моду вошла прямая стрижка на длинные волосы.
В 80–90-е годы прошлого столетия в моду вошли джинсы, а мужские стрижки приобрели странноватый вид: волосы были длинными сзади, а на макушке были достаточно короткими, и на них делался начес, создающий объем.
А вот женские прически, напротив, стали легче, и самой востребованной стрижкой в те времена стал каскад.
У мужчин в первом — втором десятилетиях XXI века в моду опять вошли популярные ранее стрижки: многие вновь стали носить длинные волосы, но не свободно, как раньше, а собранными на затылке в пучок. Образ дополняет красивая и ухоженная борода.
У женщин тоже поменялась мода на прически, сейчас популярна естественность и натуральность. Так что сегодня все больше представительниц прекрасного пола предпочитают простые небрежные стрижки, не требующие много усилий на уход за ними.
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