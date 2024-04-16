7 простых шагов к естественному похудению без значительных усилий

Posted 16 апреля, 09:37
Published 16 апреля, 09:37
Modified 9 сентября, 21:52
Updated 9 сентября, 21:52
Для того, чтобы сбросить лишние килограммы, накопившиеся после зимы, вам не понадобится тратить много денег или нервов. Эти советы универсальны и составляют основу здорового образа жизни, о котором мы чаще всего забываем.
Начните день с зарядки, которая даст вам прилив бодрости и зарядит энергией. Всего 5-10 минут, потраченные на разминку, позволят организму проснуться и запустить обмен веществ.
Зачастую при чувстве жажды люди начинают перекусывать, путая голод с желанием организма выпить воды. Между тем, вода ускоряет обмен веществ до 20%.
Уберите из питания сахар, сладкие газировки, алкоголь и кофе. Изменение привычки регулярно пить чай с сахаром и печеньем позволит уже за 1 месяц снизить вес на 3 кг без диет.
Рацион питания должен содержать много клетчатки, которая налаживает работу кишечника.
Эндокринолог Зухра Павлова рекомендует включить в свой рацион плоды авокадо, который из-за своей ценности был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт. В 100 граммах мякоти содержится 160-200 Ккал, это очень много!
Авокадо рекомендуют есть из-за антиоксидантных свойств, которые максимально благоприятно влияют на органы зрения и мозговую деятельность. В нем представлена вся группа витаминов, много жирных кислот, низкий гликемический индекс и к тому же, он стимулирует работу кишечника.
Употребление клетчатки является профилактикой сердечно-сосудистых проблем, снижает холестерин и очищает сосуды от бляшек. Содержащийся в авокадо L-карнитин снабжает организм энергией и бодростью.
Но не смотря на пользу, избыток этого продукта в питании может вызвать лишний вес. Зухра Павлова не рекомендует есть его каждый день, а стараться питаться разнообразно.
Стоит помнить важную фразу: «Движение — это жизнь». Добавьте в свое расписание больше активности, которое ускоряет метаболизм и похудение. Если нет возможности или желания посещать спортзал, выберите пешие прогулки, которые можно совершать после работы, в выходные дни или вечером перед сном. Насыщение клеток кислородом также способствует естественному похудению.
Научись справляться со стрессом и переключаться на какое нибудь дело, а не заедать его сладостями и вредными продуктами. Попробуйте направить свое внимание на чтение книг, прогулку по парку, общение с людьми, занятия йогой.
Если ваша жизнь наполнена интересными мероприятиями, увлечениями и просто радостными моментами, то не будет шансов «наесть» или «насидеть» лишний вес. Позитивные эмоции, которые приносят вам люди и приятные занятия, способствуют нормализации обмена веществ и похудению.
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