7 простых шагов к естественному похудению без значительных усилий

Стоит помнить важную фразу: «Движение — это жизнь». Добавьте в свое расписание больше активности, которое ускоряет метаболизм и похудение. Если нет возможности или желания посещать спортзал, выберите пешие прогулки, которые можно совершать после работы, в выходные дни или вечером перед сном. Насыщение клеток кислородом также способствует естественному похудению.