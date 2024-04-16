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Posted 16 апреля, 09:37

Published 16 апреля, 09:37

Modified 9 сентября, 21:52

Updated 9 сентября, 21:52

Эндокринолог рассказал, что съесть, чтобы похудеть естественным образом

7 простых шагов к естественному похудению без значительных усилий

16 апреля 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney

Эндокринолог рассказал, что съесть, чтобы похудеть естественным образом

Если слова «диета» и «спорт» наводят на вас тоску, то стоит обратить внимание на более легкие методы снижения веса. Небольшая корректировка в питании и введение небольшой активности позволит за 2 месяца достичь хороших результатов и помочь сбросить до 5 кг

Для того, чтобы сбросить лишние килограммы, накопившиеся после зимы, вам не понадобится тратить много денег или нервов. Эти советы универсальны и составляют основу здорового образа жизни, о котором мы чаще всего забываем.

7 шагов к естественному похудению

1. Начните день правильно

Начните день с зарядки, которая даст вам прилив бодрости и зарядит энергией. Всего 5-10 минут, потраченные на разминку, позволят организму проснуться и запустить обмен веществ.

2. Пейте больше воды

Зачастую при чувстве жажды люди начинают перекусывать, путая голод с желанием организма выпить воды. Между тем, вода ускоряет обмен веществ до 20%.

Пейте больше воды для естественного похуденияПейте больше воды для естественного похудения
Пейте больше воды для естественного похудения. Фото: Изображение Midjourney

3. Сократите сладкие перекусы

Уберите из питания сахар, сладкие газировки, алкоголь и кофе. Изменение привычки регулярно пить чай с сахаром и печеньем позволит уже за 1 месяц снизить вес на 3 кг без диет.

4. Ешьте больше овощей

Рацион питания должен содержать много клетчатки, которая налаживает работу кишечника.

Эндокринолог Зухра Павлова рекомендует включить в свой рацион плоды авокадо, который из-за своей ценности был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт. В 100 граммах мякоти содержится 160-200 Ккал, это очень много!

Авокадо рекомендуют есть из-за антиоксидантных свойств, которые максимально благоприятно влияют на органы зрения и мозговую деятельность. В нем представлена вся группа витаминов, много жирных кислот, низкий гликемический индекс и к тому же, он стимулирует работу кишечника.

Клетчатка в овощах способствует похудениюКлетчатка в овощах способствует похудению
Клетчатка в овощах способствует похудению. Фото: Изображение Midjourney

Употребление клетчатки является профилактикой сердечно-сосудистых проблем, снижает холестерин и очищает сосуды от бляшек. Содержащийся в авокадо L-карнитин снабжает организм энергией и бодростью.

Но не смотря на пользу, избыток этого продукта в питании может вызвать лишний вес. Зухра Павлова не рекомендует есть его каждый день, а стараться питаться разнообразно.

4. Добавьте спорт

Стоит помнить важную фразу: «Движение — это жизнь». Добавьте в свое расписание больше активности, которое ускоряет метаболизм и похудение. Если нет возможности или желания посещать спортзал, выберите пешие прогулки, которые можно совершать после работы, в выходные дни или вечером перед сном. Насыщение клеток кислородом также способствует естественному похудению.

6. Нет стрессу

Научись справляться со стрессом и переключаться на какое нибудь дело, а не заедать его сладостями и вредными продуктами. Попробуйте направить свое внимание на чтение книг, прогулку по парку, общение с людьми, занятия йогой.

Займите себя позитивными занятиями, которые приносят вам радость и удовлетворениеЗаймите себя позитивными занятиями, которые приносят вам радость и удовлетворение
Займите себя позитивными занятиями, которые приносят вам радость и удовлетворение. Фото: 1MI


7. Позитивные эмоции

Если ваша жизнь наполнена интересными мероприятиями, увлечениями и просто радостными моментами, то не будет шансов «наесть» или «насидеть» лишний вес. Позитивные эмоции, которые приносят вам люди и приятные занятия, способствуют нормализации обмена веществ и похудению.

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#Эмилия Шпилева#Спорт#Здоровье#Похудение#Диета#Здоровое похудение
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