Синдром спящих ягодиц — почему это опасно?

Если человек ведет сидячий образ жизни — проводит много времени в офисном кресле или на уютном домашнем диване, то рано или поздно у него развивается синдром спящих ягодиц. Медики еще называют его ягодичной амнезией, а в простонародье он известен как «синдром плоской попы».