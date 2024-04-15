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Posted 15 апреля, 09:45

Published 15 апреля, 09:45

Modified 9 сентября, 21:49

Updated 9 сентября, 21:49

Если человек ведет сидячий образ жизни, то рано или поздно у него развивается синдром спящих ягодиц

Синдром спящих ягодиц — почему это опасно?

15 апреля 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Если человек ведет сидячий образ жизни, то рано или поздно у него развивается синдром спящих ягодиц
Сидячий образ жизни приводит к синдрому спящих ягодиц. Что это за состояние, чем оно опасно и правда ли, что мышцы атрофируются из-за долгого сидения дома

Почему возникает синдром спящих ягодиц

Если человек ведет сидячий образ жизни — проводит много времени в офисном кресле или на уютном домашнем диване, то рано или поздно у него развивается синдром спящих ягодиц. Медики еще называют его ягодичной амнезией, а в простонародье он известен как «синдром плоской попы».

По наблюдениям ученых, достаточно всего пяти лет, проведенных на сидячей работе, чтобы даже выпуклые от природы попы стали дряблыми, плоскими и слабыми. Это происходит из-за отсутствия должной нагрузки и нарушения кровообращения. В результате мышцы «забывают», что они должны делать, нарушаются их функции и баланс напряжения. Мышцы бедра становятся короче, а ягодичные, напротив, растягиваются — попа становится плоской.

Мышцы «забывают», что они должны делать, нарушаются их функции и баланс напряжениМышцы «забывают», что они должны делать, нарушаются их функции и баланс напряжени
Мышцы «забывают», что они должны делать, нарушаются их функции и баланс напряжени. Фото: Изображение Midjourney

Чем опасен синдром спящих ягодиц

Вялость и бездействие ягодичных мышц приводят не только к потере упругости попы. Их ослабление вызывает неправильное распределение нагрузки. Человек начинает чувствовать боль в разных неожиданных местах: в пояснице, спине, ступнях, коленях. Могут начаться проблемы с равновесием: человек начинает неожиданно оступаться и падать.

Бездействие ягодичных мышц вызывает неправильное распределение нагрузкиБездействие ягодичных мышц вызывает неправильное распределение нагрузки
Бездействие ягодичных мышц вызывает неправильное распределение нагрузки. Фото: Изображение Midjourney

Как избежать синдрома спящих ягодиц

Состояние ягодичных мышц вполне можно улучшить. Но для того, чтобы вернуться в прежнюю форму, понадобится в два раза больше времени, чем ушло на приобретение «синдрома плоской попы». Недостаточно заниматься пару раз в неделю — вернуть в тонус плоскую попу помогут лишь ежедневные тренировки с ягодичными нагрузками.

Поэтому проще предотвратить такое состояние, следуя несложным правилам:

  1. Каждые полчаса поднимайтесь с офисного кресла и двигайтесь в течение хотя бы одной минуты. Это восстановит ток крови и не даст попе стать плоской.
  2. Во время ходьбы по улице попеременно сжимайте и разжимайте ягодицы.
  3. Хотя бы раз в день делайте растяжку. Достаточно нескольких минут в день.
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