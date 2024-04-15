Синдром спящих ягодиц — почему это опасно?

Posted 15 апреля, 09:45
Published 15 апреля, 09:45
Modified 9 сентября, 21:49
Updated 9 сентября, 21:49
Если человек ведет сидячий образ жизни — проводит много времени в офисном кресле или на уютном домашнем диване, то рано или поздно у него развивается синдром спящих ягодиц. Медики еще называют его ягодичной амнезией, а в простонародье он известен как «синдром плоской попы».
По наблюдениям ученых, достаточно всего пяти лет, проведенных на сидячей работе, чтобы даже выпуклые от природы попы стали дряблыми, плоскими и слабыми. Это происходит из-за отсутствия должной нагрузки и нарушения кровообращения. В результате мышцы «забывают», что они должны делать, нарушаются их функции и баланс напряжения. Мышцы бедра становятся короче, а ягодичные, напротив, растягиваются — попа становится плоской.
Вялость и бездействие ягодичных мышц приводят не только к потере упругости попы. Их ослабление вызывает неправильное распределение нагрузки. Человек начинает чувствовать боль в разных неожиданных местах: в пояснице, спине, ступнях, коленях. Могут начаться проблемы с равновесием: человек начинает неожиданно оступаться и падать.
Состояние ягодичных мышц вполне можно улучшить. Но для того, чтобы вернуться в прежнюю форму, понадобится в два раза больше времени, чем ушло на приобретение «синдрома плоской попы». Недостаточно заниматься пару раз в неделю — вернуть в тонус плоскую попу помогут лишь ежедневные тренировки с ягодичными нагрузками.
Поэтому проще предотвратить такое состояние, следуя несложным правилам:
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