Как убрать пивной живот и похудеть. Советы опытных диетологов

Алкоголь, включая пиво, содержит значительное количество углеводов. Несколько кружек пива могут иметь такое же количество калорий, как полноценный обед. После употребления пива чувство голода не уменьшается, а скорее усиливается, приводя к желанию перекусить чипсами, бургером, пиццей или сухариками. Закуска к пиву является наиболее калорийной частью приема пищи. Например, большая пачка чипсов и несколько бутылок пива могут содержать около 2500 калорий. Это количество калорий может превысить суточную норму для большинства людей. Таким образом, даже если кажется, что вы не переедаете, вы все же можете значительно превысить дневную норму калорий.