ЦБ приготовил россиянам подарок, увеличив страхование по вкладам в два раза

Так, если положить на счет не менее 2 млн рублей сроком на три года, данная сумма при страховом случае будет возвращена вкладчику в полном объеме. Тоже правило будет касаться безотзывных сберегательных рублевых сертификатов на срок от 1 до 3 лет. Эти же сертификаты со сроком более трех лет будут застрахованы на 2,8 млн рублей.