ЦБ приготовил россиянам подарок, увеличив страхование по вкладам в два раза

Posted 12 апреля, 09:27
Published 12 апреля, 09:27
Modified 9 сентября, 21:42
Updated 9 сентября, 21:42
11 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина озвучила предложение, которое должно повысить доверие населения к банковским вкладам. С ее слов, Банк России предлагает поднять лимит страхования, который будет рассчитываться в зависимости от суммы вклада.
Так, если положить на счет не менее 2 млн рублей сроком на три года, данная сумма при страховом случае будет возвращена вкладчику в полном объеме. Тоже правило будет касаться безотзывных сберегательных рублевых сертификатов на срок от 1 до 3 лет. Эти же сертификаты со сроком более трех лет будут застрахованы на 2,8 млн рублей.
Автор канала GarageBiz советует пользоваться таким инструментом инвестиций, который больше всего подходит для накоплений на машину или первоначальный взнос по ипотеке. По его мнению, такие вклады хорошо себя окупают на краткосрочный период. Через 5-10 лет банковские депозиты не покрывают инфляцию. Наиболее выгодным способом станут регулярные инвестиции в квартальные и годовые вклады.
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