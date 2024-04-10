Как убрать мешки под глазами в домашних условиях

Лучше спать на спине. Когда вы спите на животе, может происходить застой крови в капиллярах. Сон на спине помогает избежать этой проблемы. Также старайтесь не употреблять слишком много жидкости ближе к вечеру. Во время сна кровеносные сосуды обычно расслаблены. Если в это время организм насыщен жидкостью, кровеносные сосуды могут переносить ее в межклеточное пространство, что приводит к отеку.