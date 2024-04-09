Профессиональное выгорание на работе — частые причины и как с этим бороться

Уменьшите нагрузку в своей жизни, как будто сбрасывая лишний вес с багажа. Лучше всего остановиться и не работать, если возможно. Стоит взять длительный отпуск или больничный. Если это не подходит, откажитесь от лишних проектов, задач и обучения. Освободитесь хотя бы на месяц или два, а потом уже будет видно, что делать дальше.