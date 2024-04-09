Польза и вред чая — какой лучше выбрать и с чем пить

Черный чай способствует снижению уровня «плохого» холестерина благодаря содержанию флавоноидов, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. Теарубигины, также присутствующие в черном чае, помогают улучшить работу желудочно-кишечного тракта, способствуя нормализации пищеварения. Именно поэтому черный чай часто используется для поддержания здорового веса, особенно в сочетании с добавлением лимона для ускорения метаболизма и улучшения процесса сжигания жира. Кроме того, черный чай способствует нормализации микрофлоры кишечника и может помочь в борьбе с тошнотой.