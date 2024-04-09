Делаем трендовый макияж и причёску к свадьбе или выпускному

Планирование прически и макияжа лучше начинать примерно за 6 месяцев до даты свадьбы. Это дает достаточно времени для консультаций со стилистом, подбора образа и корректировок. Очень важно заранее забронировать парикмахера и визажиста, чтобы они были свободны на дату свадьбы.