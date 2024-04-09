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Posted 9 апреля, 07:08

Published 9 апреля, 07:08

Modified 9 сентября, 21:31

Updated 9 сентября, 21:31

Делаем трендовый макияж и причёску к свадьбе или выпускному

9 апреля 2024, 07:08
Руководство для невест, которые хотят иметь актуальный макияж и прическу на своей свадьбе

Свадьба — один из самых особенных дней жизни, в котором невеста хочет выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом. Важными акцентами праздничного образа, помимо платья, являются прическа и макияж.

Мы расскажем о 10 трендовых свадебных причесок и макияжей в 2024 году, которые позволят вам выглядеть и чувствовать себя сногсшибательно.

Трендовый макияж невесты в 2024 году

1. Макияж «без макияжа»

Этот тренд направлен на усиление естественной красоты с помощью легкой основы и нежных тонов для губ, подчеркивающих свежую кожу, излучающую естественное очарование.

2. Макияж «Мокрый взгляд»

Идеально подходит для летних свадеб, придает сияющий вид, имитируя здоровое сияние только что увлажненной кожи.

3. Расчесанные пушистые брови

Важно подчеркивать пышные и естественные брови, так как они обрамляют лицо и привлекают внимание к глазам, дополняя общий свадебный образ.

4. Нанесение румян

Использование нежных розовых оттенков для создания яркого румянца на щеках добавляет яркости свадебному макияжу.

5. Монохромный глэм

Использование теплых, землистых тонов для глаз, губ и щек создает гармоничный, сногсшибательный образ, подчеркивающий естественную красоту.

Трендовые свадебные прически

1. Локоны и естественная текстура

Этот тренд подчеркивает естественную красоту невест, позволяя придать волосам истинную форму и сияние.

2. Гладкие низкие пучки

Эта неподвластная времени прическа — дань классической элегантности. Гладкие низкие пучки, идеально подходящие для различных типы лица, универсальны и прекрасно сочетаются с любыми стилями свадебных платьев — от традиционных до современных.

3. Высокие прически

Высокие прически добавляют нотку изысканности невестам, которые дополняют свой образ фатой или диадемой. Этот стиль создает ощущение возвышенной грации.

4. Зачесанные назад волосы

Зачесанные назад прически для длинных и средних волос создают воздушный и романтический образ. Это популярный выбор для невест, ищущих баланс между изысканной элегантностью и непринужденной атмосферой.

5. Винтажные хвостики и косички

Эта тенденция знаменует возвращение изящных хвостов и косичек. Универсальный вариант для длинных волос, придающий свадебному образу женственность и изящество.

Рекомендации по подготовке образа к свадьбе

Планирование прически и макияжа лучше начинать примерно за 6 месяцев до даты свадьбы. Это дает достаточно времени для консультаций со стилистом, подбора образа и корректировок. Очень важно заранее забронировать парикмахера и визажиста, чтобы они были свободны на дату свадьбы.

Могу ли я сделать свадебную прическу и макияж сама?

Некоторые невесты выбирают самостоятельный макияж, но если у вас нет сноровки, то лучше довериться профессионалам. Они обладают опытом создания безупречного и стойкого образа, который будет соответствовать требованиям торжества.

Однако, если у вас есть сильные навыки в макияже и укладке, можно сделать это самостоятельно, но главное — практика и подготовка.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Мода#Тренды 2024#Макияж#Свадьба#Прическа
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