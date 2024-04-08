Самая трендовая свадебная прическа для невесты в 2024 году

Posted 8 апреля, 19:52
Published 8 апреля, 19:52
Modified 9 сентября, 21:32
Updated 9 сентября, 21:32
В 2024 году прическа невесты будет кардинально отличаться от прошлогодних трендов. На этот раз всем невестам рекомендуется делать высокий и слегка неряшливый пучок с завитками, обрамляющими лицо.
Самое интересное, что такой стиль является противоположностью свадебной прически, которая доминировала в 2023 году — низкого и гладко зачесанного назад пучка. Это говорит о том, что «тихая роскошь» сменяется «кричащим богатством» даже в свадебном пространстве.
Профессиональные парикмахеры обсуждают ее в Интернете, а знаменитости демонстрируют ее на церемониях награждения и других престижных мероприятиях Голливуда.
Этот небрежный узел на макушке в стиле 90-х выглядит мягко, женственно, непринужденно и романтично, но в то же время весело и игриво.
«Несмотря на то, что прическа кажется „неряшливой“, она не растрепана, — говорит Леона Уилсон, владелица и стилист салона Leona Wilson. — Она сделана специально такой, что делает ее элегантной, а это целое искусство!».
«Такая прическа завоюет популярность на свадьбах, потому что выглядит непринужденно, современно и стильно, — объясняет стилист Уилсон. — Такое ощущение, что ты не слишком стараешься, она выгляди легко, без усилий и стильно».
Поскольку эта прическа имеет различные варианты исполнения, Серена Хэмптон Йейтс, ведущий свадебный парикмахер Tress Art Hair, отмечает, что она идеально подходит для любого типа фигуры и лица невесты.
Более того, универсальность этой прически является неоспоримым плюсом. Вы можете носить высоко забранный и слегка распущенный пучок в любом месте, а не только на свадьбе.
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