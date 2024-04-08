Самая трендовая свадебная прическа для невесты в 2024 году

Самое интересное, что такой стиль является противоположностью свадебной прически, которая доминировала в 2023 году — низкого и гладко зачесанного назад пучка. Это говорит о том, что «тихая роскошь» сменяется «кричащим богатством» даже в свадебном пространстве.