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Posted 8 апреля, 08:14

Published 8 апреля, 08:14

Modified 9 сентября, 21:28

Updated 9 сентября, 21:28

3 главных тренда макияжа-2024: брови в стиле 90-х, хром-тени и кукольная кожа

8 апреля 2024, 08:14
Визажисты определенно говорят о возвращении 90-х, показывая актуальные тенденции макияжа глаз и губ в 2024 году

Тренды макияжа в 2024 году

Весна — это чистый лист и идеальное время, чтобы добавить новых актуальных штрихов в свой образ. В статье вы узнаете подробности о самых горячих тенденциях макияжа весны 2024 года от профессионалов.

1. Кукольная кожа

Весеннее преображение начинается с макияжа. Всю весну и 2024 год будут актуальными кукольный образ с блестящей кожей и светлыми, почти блеклыми оттенками глаз.

«Я думаю, этой весной мы увидим носимые версии этого образа с пастельными тенями и стеклянной кожей, которые действительно возвращаются», — говорит знаменитый визажист Кейси Спикард.

2. Хромированные тени

Весна — идеальное время для игры с цветом и текстурой.

«Иногда зима придает нашему макияжу более „серьезный“ оттенок, — говорит визажист Мердик. — Мерцание возвращает нас к жизни».

Простой способ придать макияжу глаз нотку инея — хромированная подводка для глаз. Пигменты, меняющие цвет, придают вашим глазам объемность и эффектность, особенно в сравнении с натуральными тенями.

3. Брови 90-х

Пришло время позвонить своему косметологу и заказать эффективный воск для бровей.

«Я говорил это весь прошлый год — гладкие, ухоженные и более тонкие брови определенно возвращаются, — говорит Спикард. — В тонких бровях есть что-то такое шикарное».
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