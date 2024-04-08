3 главных тренда макияжа-2024: брови в стиле 90-х, хром-тени и кукольная кожа

Posted 8 апреля, 08:14
Published 8 апреля, 08:14
Modified 9 сентября, 21:28
Updated 9 сентября, 21:28
Весна — это чистый лист и идеальное время, чтобы добавить новых актуальных штрихов в свой образ. В статье вы узнаете подробности о самых горячих тенденциях макияжа весны 2024 года от профессионалов.
Весеннее преображение начинается с макияжа. Всю весну и 2024 год будут актуальными кукольный образ с блестящей кожей и светлыми, почти блеклыми оттенками глаз.
«Я думаю, этой весной мы увидим носимые версии этого образа с пастельными тенями и стеклянной кожей, которые действительно возвращаются», — говорит знаменитый визажист Кейси Спикард.
Весна — идеальное время для игры с цветом и текстурой.
«Иногда зима придает нашему макияжу более „серьезный“ оттенок, — говорит визажист Мердик. — Мерцание возвращает нас к жизни».
Простой способ придать макияжу глаз нотку инея — хромированная подводка для глаз. Пигменты, меняющие цвет, придают вашим глазам объемность и эффектность, особенно в сравнении с натуральными тенями.
Пришло время позвонить своему косметологу и заказать эффективный воск для бровей.
«Я говорил это весь прошлый год — гладкие, ухоженные и более тонкие брови определенно возвращаются, — говорит Спикард. — В тонких бровях есть что-то такое шикарное».
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