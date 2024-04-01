15 звезд примерили супер модные джинсы, актуальные в 2024 году

Posted 1 апреля, 14:31
Published 1 апреля, 14:31
Modified 9 сентября, 21:08
Updated 9 сентября, 21:08
Весна уже официально наступила и дала нам повод выбрать лучшие тренды джинсовой одежды в 2024 году. Хотя джинсы являются неизменным элементом гардероба, тенденции все равно меняются, и новый сезон — не исключение. Мировые звезды уже показывают свои обновки, став для многих путеводителем в мир моды.
Учитывая любовь поколения Z к ностальгии, в этом сезоне в тренде будут джинсы с низкой посадкой в стиле 90-х, а также джинсы с широкими штанинами. Джинсы с манжетами тоже появляются повсюду и служат способом придать джинсам шикарный и изысканный вид.
Между тем, основной тренд на ковбойку и слегка расклешенные джинсы темного цвета постепенно набирают обороты. Для поклонников более классических джинсов прямой крой неподвластен времени.
Среди всех появляющихся новых тенденций вы по-прежнему хотите уделять приоритетное внимание тому, чтобы чувствовать себя наилучшим образом. Независимо от того, какой силуэт вам больше всего нравится.
Широкие джинсы идеально подходят для теплых дней. Удобные и в то же время стильные, неудивительно, что их любят так много знаменитостей. Если вы против узких джинсов, широкий силуэт — отличный способ попробовать что-то новое, при этом не испортив свою фигуру. Посадка джинсовых брюк с завышенной талией идеально сочетается с укороченным топом.
Независимо от того, слишком длинные у вас брюки или короткие, джинсы с манжетами — шикарный способ носить деним. Хотя многие варианты уже продаются с манжетами, вы также можете подвернуть их сами, чтобы получить такой же образ. По глубине они бывают стандартными, высокими и миниатюрными.
Мешковатые джинсы с низкой посадкой — этот силуэт сидит ниже талии и имеет объемную посадку в ногах. Безусловно, это самый непринужденный из джинсовых трендов, в этих брюках вы будете выглядеть свободно. Сочетайте их со свитером, чтобы было удобно, или с топом для выхода в свет.
В этом году повсюду темные джинсы, а в сочетании с поясом это шикарные новые брюки, которые не терпится примерить этой весной. Независимо от того, предпочитаете ли вы облегающий или широкий крой, темный цвет — самый важный тренд в 2024 году! Самая популярная модель в этом оттенке — расклешенные джинсы с высокой посадкой 70-хэ
Джинсы с прямыми штанинами — это классика. Если вы хотите неподвластную времени пару джинсов, которые переживут большинство тенденций — джинсы с прямыми штанинами определенно подойдут. Прямой крой с высокой посадкой 90-х сочетаются практически с чем угодно, это идеальные джинсы для любого случая!
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