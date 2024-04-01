15 звезд примерили супер модные джинсы, актуальные в 2024 году

В этом году повсюду темные джинсы, а в сочетании с поясом это шикарные новые брюки, которые не терпится примерить этой весной. Независимо от того, предпочитаете ли вы облегающий или широкий крой, темный цвет — самый важный тренд в 2024 году! Самая популярная модель в этом оттенке — расклешенные джинсы с высокой посадкой 70-хэ