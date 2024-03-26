5 видов мелирования на короткие темные и русые волосы

Posted 26 марта, 20:09
Published 26 марта, 20:09
Modified 9 сентября, 20:52
Updated 9 сентября, 20:52
Стрижка боб каре становится все популярнее и негласно признана лучшей прической благодаря своей простоте и лаконичной форме. Однако, если форма выражает склонность к минимализму, то цвет волос подчеркивает индивидуальность.
В 2024 году актуальны 5 окрашиваний, которые подчеркивают стиль и модный силуэт стрижки боб.
Благодаря взъерошенным волнам и мягким мелированным прядям эта прическа придает интерес и объем тонким волосам, позволяя чувствовать себя стильной без особых усилий.
Для обладательниц прямых волос можно добавить несколько бликов цветных оттенков для придания молодости.
Тонкое мелирование и легкое тонирование блонда придают прическе объемный и шикарный вид.
Подойдет смелым натурам, кому идет сильное затемнение волос корневой части и высветленные концы основной длины.
Если вы хотите создать женственный и теплый образ, попробуйте немного балаяжа на каштановых оттенках стрижки боб.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14