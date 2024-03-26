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Posted 26 марта, 20:09

Published 26 марта, 20:09

Modified 9 сентября, 20:52

Updated 9 сентября, 20:52

5 видов мелирования на короткие темные и русые волосы

26 марта 2024, 20:09
Покажем 5 трендов окрашивания специально для стрижки боб каре, актуальные в 2024 году

Стрижка боб каре становится все популярнее и негласно признана лучшей прической благодаря своей простоте и лаконичной форме. Однако, если форма выражает склонность к минимализму, то цвет волос подчеркивает индивидуальность.

В 2024 году актуальны 5 окрашиваний, которые подчеркивают стиль и модный силуэт стрижки боб.

1. Русый мелированный

Благодаря взъерошенным волнам и мягким мелированным прядям эта прическа придает интерес и объем тонким волосам, позволяя чувствовать себя стильной без особых усилий.

2. Темный каштан со светлыми бликами

Для обладательниц прямых волос можно добавить несколько бликов цветных оттенков для придания молодости.

3. Мелированный блондин

Тонкое мелирование и легкое тонирование блонда придают прическе объемный и шикарный вид.

4. Гранж-окрашивание стрижки боб каре

Подойдет смелым натурам, кому идет сильное затемнение волос корневой части и высветленные концы основной длины.

5. Каштановый боб балаяж

Если вы хотите создать женственный и теплый образ, попробуйте немного балаяжа на каштановых оттенках стрижки боб.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Мода#Стиль#Тренды#Прически#Стрижки#Боб каре
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