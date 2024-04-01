Стиль Виктории Бекхэм: модные образы знаменитости, которые стоит взять на заметку

Posted 1 апреля, 12:38
Published 1 апреля, 12:38
Modified 9 сентября, 21:07
Updated 9 сентября, 21:07
Виктория Бекхэм уверена, что мужской костюм или тренч выглядит на девушках не менее сексуально. Главный прием знаменитости — она легко комбинирует модную мужскую и женскую одежду. Например, дополняет мужской костюм сексуальными лодочками, полупрозрачной рубашкой или миниатюрным клатчем.
Яркие туфли, по мнению Виктории Бекхэм, можно носить куда угодно и сочетать с любым образом. Именно яркая обувь считается одним из признаков стиля знаменитости. Вспомним, например, как щеголяла Виктория в темно-синем платье с ярко-коралловыми лодочками или в классическом белом топе, джинсах и фиолетовых туфлях на шпильке.
Узнаваемый стиль Бекхэм — образ с использованием одной цветовой гаммы. Знаменитость обожает появляться на публике, одетая с головы до ног в одежду одного цвета. Элегантный деловой стиль — черная водолазка и черная юбка-карандаш, уличный оверсайз — темно-синий джемпер крупной вязки и темно-синяя длинная юбка, элегантный — ярко-малиновая юбка из тонкого шифона и матово-малиновый широкий свитер.
В своих коллекциях Виктория часто делает ставку на классические вещи и использует этот прием и в повседневной жизни. Однотонные водолазки, строгие костюмы, кашемировые джемперы с V-образным вырезом, брюки клеш, рубашки в мужском стиле, белые футболки — нестареющая классика.
В образах Виктории Бекхэм преобладают длинные платья и юбки миди. И знаменитость считает, что это более женственно и сексуально, чем откровенные мини, в которых она щеголяла в пору своей молодости. В коллекциях Victoria Beckham — плиссированные юбки, юбки-карандаши, длинные юбки с принтом, юбки А-образного фасона, заканчивающиеся на уровне колена.
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