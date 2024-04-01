Стиль Виктории Бекхэм: модные образы знаменитости, которые стоит взять на заметку

В образах Виктории Бекхэм преобладают длинные платья и юбки миди. И знаменитость считает, что это более женственно и сексуально, чем откровенные мини, в которых она щеголяла в пору своей молодости. В коллекциях Victoria Beckham — плиссированные юбки, юбки-карандаши, длинные юбки с принтом, юбки А-образного фасона, заканчивающиеся на уровне колена.