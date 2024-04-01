6 модных джинсовых трендов, которые нельзя пропустить в 2024 году

Posted 1 апреля, 14:01
Published 1 апреля, 14:01
Modified 9 сентября, 21:08
Updated 9 сентября, 21:08
Для сезона весна-лето 2024 года дизайнеры продолжали придерживаться минималистичного подхода к повседневной одежде. Но при этом используются тонкие детали дизайна и тщательно продуманные силуэты, чтобы придать роскошный лоск даже самым практичным вещам.
Это особенно актуально для джинсовой одежды, которая в целом всегда остается верной классическому стилю. Были придуманы новые дизайнерские решения, чтобы придать простым джинсам ощущение новизны и премиального вида.
Например, в Proenza Schouler прямой деним в стиле 90-х был дополнен двухслойными поясами. В Loewe мешковатые джинсы были доведены до крайности с помощью джинсовой ткани оверсайз, которая собиралась и складывалась у лодыжек. Также, бренды применили к базовым моделям с прямыми штанинами швы, вытачки и складки, которые можно увидеть только на сшитых костюмах на заказ.
Если вы ищете чего-то нового в свою коллекцию джинс, узнайте о шести тенденциях, которые обязательно появятся в самых модных магазинах.
Глубокий цвет индиго всегда придает джинсам более лощеный и высококлассный вид. Многие дизайнеры выбрали этот оттенок, представив джинсы в самом выгодном свете.
Прямые светлые джинсы, которые в начале 90-х носили Кейт Мосс, в тренде уже несколько сезонов. Они так и останутся излюбленным кроем минималистов в 2024 году, ни сколько не уступая джинсам скинни, которых уже не видно давно.
Шорты стали ключевым трендом на показе мод весна-лето 2024. В коллекциях были представлены различные силуэты, в том числе мешковатые джинсовые бермуды и микро-модели цвета индиго. К шортам подобраны пиджаки, что делает их более элегантными и подходящими для повседневной носки в офисе.
Мешковатые джинсы с широкими штанинами вряд ли можно назвать новым силуэтом для сезона весна-лето 2024, однако их пропорции стали еще больше. В тренде супердлинные и суперобъемные джинсы, которые накладываются поверх балетных лодочек. Сочетайте их с трикотажем оверсайз, чтобы по-настоящему передать настроение непринужденности.
Есть еще одно направление денима, которое больше подойдет для офисного стиля и напоминает брючный деловой костюм. Джинсы включают такие элементы, как плиссировка, вытачки, складки и защипы, чтобы сделали повседневные брюки более элегантными и тщательно сшитыми. В сочетании с рубашкой на пуговицах это новая элегантная униформа в 2024 году.
Силуэт подкова постепенно набирает популярность с тех пор, как Alaïa включила его в свою коллекцию осень-зима 2023. Крой джинсов имеет необычную изогнутую форму, которая выступает от бедер и сужается к лодыжке, напоминая банан.
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