6 модных джинсовых трендов, которые нельзя пропустить в 2024 году

Например, в Proenza Schouler прямой деним в стиле 90-х был дополнен двухслойными поясами. В Loewe мешковатые джинсы были доведены до крайности с помощью джинсовой ткани оверсайз, которая собиралась и складывалась у лодыжек. Также, бренды применили к базовым моделям с прямыми штанинами швы, вытачки и складки, которые можно увидеть только на сшитых костюмах на заказ.