Идеальное сочетание — 9 оттенков, которые на 100% подходят к джинсу

Posted 23 марта, 14:11
Published 23 марта, 14:11
Modified 9 сентября, 20:40
Updated 9 сентября, 20:40
Джинсы — один из самых популярных видов одежды во всем мире. Существует огромное количество оттенков денима, что помогает составить образ на любой случай жизни. Но классический синий вариант можно сочетать не со всеми оттенками.
На этой случай есть советы стилистов, которые точно знают, какие цвета отлично подходят к классическим джинсам.
Это настоящая классика — синие джинсы и белая рубашка! Такой комплект можно смело носить и на работу, и на ужин с друзьями. Сочетание белого и синего подходит человеку любого пола и возраста, придает свежесть и омолаживает. А если надоел белый, обратите внимание на нежный молочный цвет.
Джинс и черный тоже вошел в список идеальных комплектов. Этот цвет добавит строгости и официальности дениму и подойдет для важных случаев. Джинсы классического кроя в сочетании с черным пиджаком можно смело надевать даже на деловые встречи.
Все оттенки коричневого, особенно песочный и бежевый, тоже составят прекрасную пару дениму. Это свежее и необычное сочетание стилисты полюбили совсем недавно. Коричневый отлично подчеркивает яркость и насыщенный цвет джинсовой ткани.
Тем, кто хочет добавить свежести и легкости своему образу, стоит присмотреться к сочетанию джинса и нежных пастельных тонов, например, светло-розового или лавандового. Такая комбинация особенно хороша весной и летом и смотрится очень гармонично.
Если вы боитесь «потеряться» в ярком принте, дополните его денимом классических оттенков. Леорпардовый, тигровый или полосатый принт очень хорошо сочетается с джинсом и становится более приглушенным, но не менее эффектным. Такой образ будет выглядеть стильно и «дорого».
Это же правило можно отнести к фуксии. Многие женщины считают этот оттенок слишком вызывающим и привлекающим внимание. Однако джинсы сделают образ с ярко-розовым цветом гармоничным и приятным для взгляда.
Комплект «оливковый+джинс» подойдет для любителей проверенной классики. Его можно смело выбирать как женщинам в возрасте, так и молодым девушкам. Главное, правильно подобрать оттенок зеленого к своему типу кожи, чтобы подчеркнуть достоинства.
Тем, кто считает черный слишком банальным и скучным цветом, можно обратить внимание на графитовый оттенок. Вообще любой серый цвет отлично подходит к дениму. Сочетание выглядит не так официально, как с черным и подходит для встреч с друзьями или работы в офисе без дресс-кода.
Хотите поэкспериментировать с красным или оранжевым, но боитесь переборщить? Добавьте этот цвет к джинсам и образ станет куда гармоничнее. Деним с красным выглядят не так помпезно и уместны даже для посиделки в кафе или семейного ужина. А на работе в таком комплекте можно стать настоящей звездой!
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