Идеальное сочетание — 9 оттенков, которые на 100% подходят к джинсу

Хотите поэкспериментировать с красным или оранжевым, но боитесь переборщить? Добавьте этот цвет к джинсам и образ станет куда гармоничнее. Деним с красным выглядят не так помпезно и уместны даже для посиделки в кафе или семейного ужина. А на работе в таком комплекте можно стать настоящей звездой!