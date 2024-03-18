Уличная мода 80-х годов: какую одежду носят герои сериала «Слово пацана»

Posted 18 марта, 15:00
Published 18 марта, 15:00
Modified 9 сентября, 20:19
Updated 9 сентября, 20:19
И большую роль в этом сыграл правильный подбор костюмов.
Пальто, которое носит главный герой Андрей в исполнении Леона Кемстача, в 80-е носили многие школьники: из серого драпа в «елочку» с воротником из искусственного меха, застегивающееся на пояс с пряжкой. Такие изделия в СССР выпускали на местных швейных фабриках. Для фильма пальто для Андрея сшили из новой шерстяной ткани, а характерный воротник был куплен на «Авито».
В конце 80-х в гардеробе советских граждан стали появляться первые предвестники западной моды — олимпийки и спортивные костюмы. Так, красно-бордовая олимпийка — одна из любимых вещей Марата, которого играет Рузиль Минекаев. Также этот персонаж ходит в ярко-голубой куртке-пуховике — такие вещи в 80-е в основном привозили из-за границы, и те считались невероятно модными.
Зеленый свитер-поло с абстрактным узором, который носит Вова Адидас — персонаж Ивана Янковского, тоже характерная примета моды конца 80-х годов. А уж если их надевали с джинсами, то образ можно было считать невероятно модным. Кстати, у многих россиян такие экземпляры свитеров вполне могут до сих пор храниться на дачных антресолях.
Действие картины происходит зимой, поэтому зрители могут наблюдать на экране изобилие различных аксессуаров: шапок, шарфов, перчаток. Конечно, лидируют по количеству стильные в то время шапки-петушки — сшитые на манер пилоток они действительно напоминают петушиные гребни. Также на некоторых ребятах можно увидеть трикотажные шапки с козырьками, так называемые «фернандельки».
Конечно, яркой приметой времени являются шапки-ушанки, которые носят герой Никиты Кологривого — Кащей и персонаж Сергея Бурунова. Качественные меховые шапки являлись признаком не только моды, но и финансового успеха обладателя. Ну и наконец, нельзя не отметить красный мохеровый шарф Марата — такие в 80-е тоже были в ходу, чаще всего их доставали «из-под полы».
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