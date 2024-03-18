Уличная мода 80-х годов: какую одежду носят герои сериала «Слово пацана»

Конечно, яркой приметой времени являются шапки-ушанки, которые носят герой Никиты Кологривого — Кащей и персонаж Сергея Бурунова. Качественные меховые шапки являлись признаком не только моды, но и финансового успеха обладателя. Ну и наконец, нельзя не отметить красный мохеровый шарф Марата — такие в 80-е тоже были в ходу, чаще всего их доставали «из-под полы».