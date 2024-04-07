7 домашних фитнес-помощников для похудения живота и боков

Posted 7 апреля, 09:26
Published 7 апреля, 09:26
Modified 9 сентября, 21:27
Updated 9 сентября, 21:27
Если нет возможности посещать тренажерный зал, можно выбрать занятия в домашних условиях, которые могут быть не менее эффективнее. Главное — быть дисциплинированным и не лениться выполнять упражнения. Для работы понадобиться лишь собственное тело, которое будет работать на сопротивление, и несколько помощников для разнообразного и нескучного фитнесса.
Это инновационный тренажер, известный с советских времен в виде металлического или пластикового обруча. Он создан специально для тех, кто хочет сжигать жир в области талии и живота, одновременно наслаждаясь процессом. Благодаря встроенным элементам, хулахуп делает массаж тела и помогает формировать стройную фигуру, укрепив мышцы брюшной полости.
Упражнения с хулахупом помогают активизировать обмен веществ и ускорить процесс сжигания жира. Вы сможете похудеть эффективно и без особых усилий! Это поможет сделать фигуру стройной и подтянутой.
Чтобы вам не было скучно крутить хулахуп можно смотреть любимый сериал или учить английский язык по видеокурсам.
МФР ролик полезен для массажа и разогрева мышц до и после тренировки. Самомассаж роликом разминает тело и целлюлитные отложения, делая кожу более ровной и красивой.
При выборе поролоновых роликов также следует учитывать плотность и текстуру поверхности. От этих качеств зависит, насколько эффективным и глубоким будет массаж.
Совет!
Если это ваш первый ролик, то выбирайте МФР с гладкой поверхностью и мягкой основой. Такой рол не будет создавать болезненных ощущений.
Скакалка — это отличный инструмент для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. Подходит для кардио и для того, чтобы разогреться перед основной тренировкой. Прыжки заставляют двигаться все ваше тело с минимальными затратами. Она занимает мало места и легко храниться в любом месте или в спортивной сумке.
При прыжках со скакалкой можно сжигать от 400 до 1000 калорий в час в зависимости от веса тела и интенсивности тренировки.
Степ-платформа — это прочный и надежный фитнес-инструмент, который может усилить кардионагрузку и дать хорошую разминку нижней части тела. Занятия отлично подойдут для тех, кто проводит много времени за работой в сидячем положении.
Утяжелители для лодыжек и запястий — еще один способ усилить сопротивление при тренировке. Обычно его наполнитель это металлическая крошка или стружка. Утяжелители используются в функциональном тренинге как аксессуар для отягощения рук.
Тренировка с утяжелителями укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает привести мышцы в тонус, развивает выносливость, силу, взрывную скорость.
Онлайн-занятия это прекрасный способ сэкономить на личном тренере и обрести фигуру своей мечты. Ролики с записью упражнений можно найти совершенно бесплатно на любом видеохостинге. Осталось выбрать среди всего разнообразия те упражнения, которые больше всего подходят лично вам. Видеоуроки могут быть танцевального направления, с элементами борьбы или базовыми упражнениями.
Совет!
Если вы беспокоитесь о полной талии, то выбирайте группу упражнений, подобранную для живота. Известно, что различные скручивания и наклоны способствуют укреплению мышц и обретению стройного силуэта.
Настроить себя на занятия фитнессом поможет активная и динамичная музыка. Существуют специальные подборки для бега, йоги, занятий аэробикой и других направлений.
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