7 домашних фитнес-помощников для похудения живота и боков

Если нет возможности посещать тренажерный зал, можно выбрать занятия в домашних условиях, которые могут быть не менее эффективнее. Главное — быть дисциплинированным и не лениться выполнять упражнения. Для работы понадобиться лишь собственное тело, которое будет работать на сопротивление, и несколько помощников для разнообразного и нескучного фитнесса.