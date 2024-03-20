Что такое экстремальный туризм и где им заняться в России

Для того, чтобы совершить полет на параплане, следует отправиться на парадром, так как этот вид экстремального туризма запрещен в не предназначенных для этого местах. Если вы хотите начать заниматься парапланеризмом, вам придется пройти обучение, а необходимое оборудование на первых порах можно взять в аренду. В России парадромы есть в Крыму, на Кавказе и Горном Алтае.