Что такое экстремальный туризм и где им заняться в России

Posted 20 марта, 15:02
Published 20 марта, 15:02
Modified 9 сентября, 20:28
Updated 9 сентября, 20:28
В этой статье вы найдете 5 идей для занятий экстремальным туризмом на территории России.
Сплав по бурным рекам на байдарках или плотах популярен среди россиян. На него можно пойти как со своей командой, так и в составе организованной группы из 4 — 12 человек с инструктором, а минимальный и максимальный возраст участников зависит от сложности маршрута. Популярные для этого вида экстремального туризма регионы России — Ярославская и Владимирская области, Карелия, Алтай и Кавказ.
Погружение с аквалангом (дайвинг) привлекает любителей водной стихии и тех, кто восторгается красотами подводного мира. В свою очередь, дайвинг разделяется на дайвинг-сафари (погружение с борта), экстремальный дайвинг (осмотр подводных пещер и затонувших кораблей), подледный и ночной дайвинг. В России заняться таким видом экстремального туризма, как дайвинг, можно в Крыму, на Байкале, в Белом и Баренцевом морях и др.
Отправиться в конное путешествие по красивейшим местам страны мечтают многие, но решаются на него не все из-за неумения ездить верхом. Однако отсутствие опыта не станет проблемой, если выбрать короткий поход с инструктором. В целом же такой вид экстремального туризма, как конное путешествие, подарит вам возможность полюбоваться уникальной природой там, где не ступала нога человека.
В России в конное путешествие можно отправиться по Подмосковью, Костромской области, Алтаю, Башкирии, Адыгее и природным территориям в других регионах.
Альпинизм — один из классических видов экстремального туризма. В России вы можете попробовать покорить самую высокую вершину Европы — Эверест, — которая возвышается на 5642 метра над уровнем моря. Это будет настоящий экстрим, сопряженный с недостатком кислорода, а также опасностью получить переохлаждение или сорваться в расщелину.
Чтобы совершить восхождение по восточному и северному склонам, следует добраться до поселка Эльбрус, а для подъема по южному склону — доехать до Минеральных Вод или Нальчика, а уже оттуда добираться на автобусе.
Для того, чтобы совершить полет на параплане, следует отправиться на парадром, так как этот вид экстремального туризма запрещен в не предназначенных для этого местах. Если вы хотите начать заниматься парапланеризмом, вам придется пройти обучение, а необходимое оборудование на первых порах можно взять в аренду. В России парадромы есть в Крыму, на Кавказе и Горном Алтае.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14