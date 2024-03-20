newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта, 15:02

Published 20 марта, 15:02

Modified 9 сентября, 20:28

Updated 9 сентября, 20:28

Что такое экстремальный туризм и где им заняться в России

Что такое экстремальный туризм и где им заняться в России

20 марта 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Что такое экстремальный туризм и где им заняться в России
Экстремальный туризм — это отдых, сопряженный с острыми ощущениями, адреналином и порой даже с риском для жизни. Занимаясь экстремальным туризмом, люди осваивают новые навыки, получают новый опыт, незабываемые впечатления и ощущение удовлетворения от адреналинового отпуска.

В этой статье вы найдете 5 идей для занятий экстремальным туризмом на территории России.

Сплав по порожистым рекам

Сплав по бурным рекам на байдарках или плотах популярен среди россиян. На него можно пойти как со своей командой, так и в составе организованной группы из 4 — 12 человек с инструктором, а минимальный и максимальный возраст участников зависит от сложности маршрута. Популярные для этого вида экстремального туризма регионы России — Ярославская и Владимирская области, Карелия, Алтай и Кавказ.

Сплав по бурным рекам на байдарках или плотах популярен среди россиянСплав по бурным рекам на байдарках или плотах популярен среди россиян
Сплав по бурным рекам на байдарках или плотах популярен среди россиян. Фото: Изображение Midjourney

Ныряние с аквалангом

Погружение с аквалангом (дайвинг) привлекает любителей водной стихии и тех, кто восторгается красотами подводного мира. В свою очередь, дайвинг разделяется на дайвинг-сафари (погружение с борта), экстремальный дайвинг (осмотр подводных пещер и затонувших кораблей), подледный и ночной дайвинг. В России заняться таким видом экстремального туризма, как дайвинг, можно в Крыму, на Байкале, в Белом и Баренцевом морях и др.

Погружение с аквалангом (дайвинг) привлекает любителей водной стихииПогружение с аквалангом (дайвинг) привлекает любителей водной стихии
Погружение с аквалангом (дайвинг) привлекает любителей водной стихии. Фото: Изображение Midjourney

Конные походы

Отправиться в конное путешествие по красивейшим местам страны мечтают многие, но решаются на него не все из-за неумения ездить верхом. Однако отсутствие опыта не станет проблемой, если выбрать короткий поход с инструктором. В целом же такой вид экстремального туризма, как конное путешествие, подарит вам возможность полюбоваться уникальной природой там, где не ступала нога человека.

В России в конное путешествие можно отправиться по Подмосковью, Костромской области, Алтаю, Башкирии, Адыгее и природным территориям в других регионах.

Отправиться в конное путешествие по красивейшим местам страны мечтают многиеОтправиться в конное путешествие по красивейшим местам страны мечтают многие
Отправиться в конное путешествие по красивейшим местам страны мечтают многие. Фото: Изображение Midjourney

Восхождение на Эльбрус

Альпинизм — один из классических видов экстремального туризма. В России вы можете попробовать покорить самую высокую вершину Европы — Эверест, — которая возвышается на 5642 метра над уровнем моря. Это будет настоящий экстрим, сопряженный с недостатком кислорода, а также опасностью получить переохлаждение или сорваться в расщелину.

Чтобы совершить восхождение по восточному и северному склонам, следует добраться до поселка Эльбрус, а для подъема по южному склону — доехать до Минеральных Вод или Нальчика, а уже оттуда добираться на автобусе.

Альпинизм — один из классических видов экстремального туризмаАльпинизм — один из классических видов экстремального туризма
Альпинизм — один из классических видов экстремального туризма. Фото: Изображение Midjourney

Полеты на параплане

Для того, чтобы совершить полет на параплане, следует отправиться на парадром, так как этот вид экстремального туризма запрещен в не предназначенных для этого местах. Если вы хотите начать заниматься парапланеризмом, вам придется пройти обучение, а необходимое оборудование на первых порах можно взять в аренду. В России парадромы есть в Крыму, на Кавказе и Горном Алтае.

Для того, чтобы совершить полет на параплане, следует отправиться на парадромДля того, чтобы совершить полет на параплане, следует отправиться на парадром
Для того, чтобы совершить полет на параплане, следует отправиться на парадром. Фото: Изображение Midjourney
#Спорт#Путешествия#Россия#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика