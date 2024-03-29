Можно ли «посадить» сердце, если слишком интенсивно заниматься спортом

Posted 29 марта, 17:00
Published 29 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 20:59
Updated 9 сентября, 20:59
Любая физическая нагрузка увеличивает артериальное давление, то есть сердце начинает работать против определенного сопротивления. Растет количество сердечных сокращений, а на расслабление не остается времени, то есть нарушается цикл работы мышцы.
Если это происходит продолжительно, то есть в течение нескольких часов и каждый день, то возникает так называемый «синдром спортивного сердца». Мышца обрастает соединительной тканью, начинает гипертрофироваться. Обычно такое состояние характерно для бодибилдеров и тяжелоатлетов.
Если же человек занимается спортом 2–3 раза в неделю, то шанс «посадить» сердце у него не велик. Но в этом случае всё зависит от состояния здоровья и интенсивности нагрузок.
Во-первых, проверьте свое состояние здоровья: сделайте кардиограмму, установите свою норму артериального давления. Особенно это касается тех, кто начинает испытывать дискомфорт во время физических нагрузок: например, если появляется одышка или головная боль, учащается пульс или резко скачет давление.
Во-вторых, чтобы не «посадить» здоровье, нужно правильно заниматься: не пропускать разминку, делать упор на упражнениях небольшой или умеренной интенсивности. Не стоит сразу начинать с интенсивных нагрузок, даже если вам срочно нужно прийти в форму. Увеличение нагрузок должно быть постепенным, с чередованием упражнений, рабочих подходов и остановок для отдыха.
В-третьих, не стоит делать резкий переход от неподвижности к активности. Вы запросто можете «посадить» сердце, если после малоподвижного образа жизни резко перейдете к установлению спортивных рекордов.
Занимаясь спортом, постоянно контролируйте свое состояние, делайте замеры пульса и артериального давления, сдавайте анализы на уровень гормонов и гемоглобина. Если вы чувствуете, что после физических нагрузок вам становится плохо, не стесняйтесь обращаться к врачу — это поможет предотвратить проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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