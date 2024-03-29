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Posted 29 марта, 17:00

Published 29 марта, 17:00

Modified 9 сентября, 20:59

Updated 9 сентября, 20:59

Можно ли «посадить» сердце, если слишком интенсивно заниматься спортом

Можно ли «посадить» сердце, если слишком интенсивно заниматься спортом

29 марта 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Можно ли «посадить» сердце, если слишком интенсивно заниматься спортом
Занятия спортом могут не только приносить пользу организму, но и нарушать работу сердечно-сосудистой системы. Как правильно заниматься физическими нагрузками, чтобы не «посадить» сердце?

Как можно «посадить» сердце, занимаясь спортом

Любая физическая нагрузка увеличивает артериальное давление, то есть сердце начинает работать против определенного сопротивления. Растет количество сердечных сокращений, а на расслабление не остается времени, то есть нарушается цикл работы мышцы.

Если это происходит продолжительно, то есть в течение нескольких часов и каждый день, то возникает так называемый «синдром спортивного сердца». Мышца обрастает соединительной тканью, начинает гипертрофироваться. Обычно такое состояние характерно для бодибилдеров и тяжелоатлетов.

Если же человек занимается спортом 2–3 раза в неделю, то шанс «посадить» сердце у него не велик. Но в этом случае всё зависит от состояния здоровья и интенсивности нагрузок.

Любая физическая нагрузка увеличивает артериальное давлениеЛюбая физическая нагрузка увеличивает артериальное давление
Любая физическая нагрузка увеличивает артериальное давление. Фото: Изображение Midjourney

Что делать, чтобы не «посадить» сердце при занятиях спортом

Во-первых, проверьте свое состояние здоровья: сделайте кардиограмму, установите свою норму артериального давления. Особенно это касается тех, кто начинает испытывать дискомфорт во время физических нагрузок: например, если появляется одышка или головная боль, учащается пульс или резко скачет давление.

Во-вторых, чтобы не «посадить» здоровье, нужно правильно заниматься: не пропускать разминку, делать упор на упражнениях небольшой или умеренной интенсивности. Не стоит сразу начинать с интенсивных нагрузок, даже если вам срочно нужно прийти в форму. Увеличение нагрузок должно быть постепенным, с чередованием упражнений, рабочих подходов и остановок для отдыха.

В-третьих, не стоит делать резкий переход от неподвижности к активности. Вы запросто можете «посадить» сердце, если после малоподвижного образа жизни резко перейдете к установлению спортивных рекордов.

Занимаясь спортом, постоянно контролируйте свое состояние, делайте замеры пульса и артериального давления, сдавайте анализы на уровень гормонов и гемоглобина. Если вы чувствуете, что после физических нагрузок вам становится плохо, не стесняйтесь обращаться к врачу — это поможет предотвратить проблемы с сердечно-сосудистой системой.

#Спорт#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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