Можно ли «посадить» сердце, если слишком интенсивно заниматься спортом

Во-вторых, чтобы не «посадить» здоровье, нужно правильно заниматься: не пропускать разминку, делать упор на упражнениях небольшой или умеренной интенсивности. Не стоит сразу начинать с интенсивных нагрузок, даже если вам срочно нужно прийти в форму. Увеличение нагрузок должно быть постепенным, с чередованием упражнений, рабочих подходов и остановок для отдыха.