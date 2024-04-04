Почему постоянно закладывает нос и как решить проблему

Вирусные инфекции: простуда, грипп и другие респираторные вирусные инфекции могут вызывать воспаление слизистой оболочки носа, что приводит к заложенности.

Аллергический ринит, вызванный аллергенами, такими как пыльца, пыль, пух и др., может привести к отечности слизистой оболочки носа и заложенности.

Воспаление околоносовых пазух (гайморит) иногда становится причиной заложенности носа в связи с отеком и накоплением слизи в пазухах.

Некоторые другие виды ринита, такие как инфекционный или химический, могут также приводить к проблемам.

Полипы в носу: это небольшие образования, обычно безвредные, которые могут расти в носовых ходах и вызывать заложенность.