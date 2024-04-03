Можно ли есть и пить на ночь — чем это вредно и как бороться с голодом

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Эксперты не советуют употреблять пищу перед сном, так как это может негативно сказаться на организме. За сколько можно есть до сна, в материале Newia.