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Posted 3 апреля, 04:45

Published 3 апреля, 04:45

Modified 9 сентября, 21:13

Updated 9 сентября, 21:13

Можно ли есть и пить на ночь — чем это вредно и как бороться с голодом

Можно ли есть и пить на ночь — чем это вредно и как бороться с голодом

3 апреля 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты не советуют употреблять пищу перед сном, так как это может негативно сказаться на организме. За сколько можно есть до сна, в материале Newia.

Можно ли есть на ночь

Есть на ночь не рекомендуется из-за риска возникновения пищеварительных проблем и нарушения сна. Пищеварительная система работает медленнее в ночное время, поэтому употребление пищи перед сном может вызвать дискомфорт и изжогу.

Если чувствуете голод перед сном, можно выбрать легкие закуски, такие как фрукты или йогурт, избегая тяжелой или жирной пищи.

За сколько можно есть до сна

Рекомендуется ужинать за 1,5-2 часа до сна. Этот временной интервал обеспечивает достаточное время для пищеварения перед тем, как лечь спать, и помогает избежать неприятных ощущений, таких как изжога или неспокойный сон.

Фото: 1MI

Что съесть перед сном

Перед сном лучше употребить легкие продукты, чтобы не нагружать пищеварительную систему. Вот несколько вариантов:

  1. Фрукты: например, яблоки, груши, апельсины, персики или ягоды. Они содержат клетчатку, которая может помочь удовлетворить чувство голода и обеспечить долгое ощущение сытости.

  2. Овощи: такие как свежие огурцы, сельдерей или морковь. Они богаты водой и витаминами и при этом низкокалорийные, что делает их отличным вариантом для легкой закуски перед сном.

  3. Молочные продукты: например, йогурт или кефир. Они содержат белок и кальций, который может помочь расслабиться и улучшить качество сна.

  4. Орехи и семена: миндаль, фундук, подсолнечные семечки или кешью. Они содержат белок, здоровые жиры и магний, который способствует расслаблению и улучшению сна.

  5. Зеленый чай: это хороший вариант напитка перед сном, так как он содержит небольшое количество кофеина и аминокислоту L-теанин, которая может помочь расслабиться.

Важно избегать тяжелой, жирной или острой пищи перед сном, так как это может вызвать дискомфорт и нарушить сон.

Запрещенные продукты на ночь

Запрещенные продукты на ночь включают в себя тяжелые и трудноперевариваемые продукты, а также те, которые могут вызвать изжогу или расстройство желудка. Некоторые из них включают:

  1. Острые и жирные блюда: пицца, жареные картофельные чипсы, острые соусы могут вызвать дискомфорт в желудке.

  2. Кофеин: напитки, содержащие кофеин, такие как кофе, черный чай, энергетические напитки могут негативно сказаться на качестве сна.

  3. Газированные напитки: они могут вызвать вздутие и дискомфорт в желудке, что может мешать заснуть.

  4. Шоколад: он содержит кофеин и теобромин, которые могут стимулировать нервную систему и затруднить засыпание.

  5. Тяжелые мучные и сладкие блюда: такие продукты, как пироги с мясом, бургеры, сладости с высоким содержанием сахара, могут быть трудноперевариваемыми и вызвать неспокойный сон.

В целом, перед сном лучше избегать тяжелой, жирной и острой пищи, а также продуктов, содержащих кофеин и большое количество сахара. Вместо этого выбирайте легкие продукты, которые не вызовут дискомфорт и не повлияют на качество вашего сна.

Можно ли пить на ночь

Пить на ночь обычно не рекомендуется, особенно перед сном. Это может привести к тому, что вам придется встать в туалет посреди ночи.

Фото: 1MI

Однако, если вы испытываете сильное чувство жажды, рекомендуется выпить небольшое количество воды. Лучше всего это делать за полчаса-час до сна, чтобы дать организму время усвоить жидкость и избежать пробуждения из-за посещения туалета.

Напиток перед сном

Если вы хотите выпить что-то перед сном, хорошим вариантом может быть теплое молоко или нежный травяной чай без кофеина, такой как мята или ромашка. Теплое молоко содержит аминокислоты, которые помогут расслабиться и улучшить сон.

Можно ли пить кефир на ночь

Употребление кефира перед сном может быть хорошим выбором, так как он содержит пробиотики, которые могут оказать благоприятное воздействие на пищеварительную систему и общее здоровье. Кроме того, кефир является легким продуктом, который не должен вызывать дискомфорт в желудке перед сном.

Однако некоторым людям может быть трудно переносить молочные продукты из-за их содержания лактозы. Если у вас нет проблем с переносимостью молочных продуктов и вы чувствуете себя комфортно после употребления кефира, то это может быть хорошим вариантом для вас перед сном.

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#Илья Протвинов#Здоровье#Можно ли есть на ночь#Вред питания перед сном#Борьба с голодом#Запрещенные продукты на ночь
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