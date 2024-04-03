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Posted 3 апреля, 18:29

Published 3 апреля, 18:29

Modified 9 сентября, 21:16

Updated 9 сентября, 21:16

Антон Богданов: В отношениях нужно быть честным

3 апреля 2024, 18:29
По словам исполнителя одной из главных ролей в телесериале «Реальные пацаны» актера Антона Богданова, от своего партнера нельзя утаивать правду. Следуя этому правилу, можно заслужить прощение за ошибки.

Нужно уметь разговаривать

«Партнеры должны уметь разговаривать. А самое главное — быть честным, ведь если ничего не утаивать друг от друга, то почти всегда можно договориться, понять, простить. Правда должна всегда стоять на первом месте», — заявляет актер.

Что делать, если конфликт уже произошел?

Богданов убежден, что если между супругами уже существует недопонимание, следует, опять же, начать диалог. В конфликтной ситуации не нужно играть в молчанку — гораздо эффективнее разговаривать друг с другом. По словам актера, он и сам придерживается этого свода правил, сохраняя таким образом крепкие отношения с женой Лаурой Кемстач, пишет news.ru.

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