Антон Богданов: В отношениях нужно быть честным

Posted 3 апреля, 18:29
Published 3 апреля, 18:29
Modified 9 сентября, 21:16
Updated 9 сентября, 21:16
«Партнеры должны уметь разговаривать. А самое главное — быть честным, ведь если ничего не утаивать друг от друга, то почти всегда можно договориться, понять, простить. Правда должна всегда стоять на первом месте», — заявляет актер.
Богданов убежден, что если между супругами уже существует недопонимание, следует, опять же, начать диалог. В конфликтной ситуации не нужно играть в молчанку — гораздо эффективнее разговаривать друг с другом. По словам актера, он и сам придерживается этого свода правил, сохраняя таким образом крепкие отношения с женой Лаурой Кемстач, пишет news.ru.
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