Антон Богданов: В отношениях нужно быть честным

Богданов убежден, что если между супругами уже существует недопонимание, следует, опять же, начать диалог. В конфликтной ситуации не нужно играть в молчанку — гораздо эффективнее разговаривать друг с другом. По словам актера, он и сам придерживается этого свода правил, сохраняя таким образом крепкие отношения с женой Лаурой Кемстач, пишет news.ru.