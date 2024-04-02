Эксперт назвал месяц пика цен на недвижимость в 2024 году

Артем Желтов, директор по продажам АН «Ориентир» (г. Екатеринбург), рассказал «Циан.Недвижимость» как в настоящее время обстоят дела на рынке жилья. По словам эксперта, о снижение количества сделок было понятно уже в начале года, так как многие программы с господдержкой поменяли свои условия, став более недоступными для большинства россиян.