Эксперт назвал месяц пика цен на недвижимость в 2024 году

Posted 2 апреля, 19:12
Published 2 апреля, 19:12
Modified 9 сентября, 21:14
Updated 9 сентября, 21:14
Артем Желтов, директор по продажам АН «Ориентир» (г. Екатеринбург), рассказал «Циан.Недвижимость» как в настоящее время обстоят дела на рынке жилья. По словам эксперта, о снижение количества сделок было понятно уже в начале года, так как многие программы с господдержкой поменяли свои условия, став более недоступными для большинства россиян.
Не смотря на фиксированные ставки льготного рынка, Центробанк продолжает управлять вторичной недвижимостью, оставив ключевую ставку на уровне 16%. При этом, квартиры этого сегмента до сих пор продаются, отмечает Артем Желтов, но при условии что продавец предложит хороший дисконт.
У новостроек совсем иные критерии, которые влияют на ее стоимость. Застройщики не станут опускать цены хотя бы уже потому, что весной государство выделило дополнительное финансирование для льготных программ, отмечает эксперт. О повышении цен на новостройки в апреле говорили многие агенты недвижимости.
«Пока покупатель ждет подходящего момента, за февраль и март 2024 год новостройка выросла на 8 тысяч рублей за 1 квадратный метр», — делится цифрами Артем Желтов.
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