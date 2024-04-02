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Posted 2 апреля, 19:12

Published 2 апреля, 19:12

Modified 9 сентября, 21:14

Updated 9 сентября, 21:14

Эксперт назвал месяц пика роста цен на недвижимость в 2024 году

Эксперт назвал месяц пика цен на недвижимость в 2024 году

2 апреля 2024, 19:12
Фото: 1MI
Эксперт назвал месяц пика роста цен на недвижимость в 2024 году
Каждый месяц недвижимость поднимается на 4 тыс. рублей за квадратный метр

Прогноз продаж ипотечной недвижимости на апрель 2024 года

Артем Желтов, директор по продажам АН «Ориентир» (г. Екатеринбург), рассказал «Циан.Недвижимость» как в настоящее время обстоят дела на рынке жилья. По словам эксперта, о снижение количества сделок было понятно уже в начале года, так как многие программы с господдержкой поменяли свои условия, став более недоступными для большинства россиян.

Не смотря на фиксированные ставки льготного рынка, Центробанк продолжает управлять вторичной недвижимостью, оставив ключевую ставку на уровне 16%. При этом, квартиры этого сегмента до сих пор продаются, отмечает Артем Желтов, но при условии что продавец предложит хороший дисконт.

У новостроек совсем иные критерии, которые влияют на ее стоимость. Застройщики не станут опускать цены хотя бы уже потому, что весной государство выделило дополнительное финансирование для льготных программ, отмечает эксперт. О повышении цен на новостройки в апреле говорили многие агенты недвижимости.

«Пока покупатель ждет подходящего момента, за февраль и март 2024 год новостройка выросла на 8 тысяч рублей за 1 квадратный метр», — делится цифрами Артем Желтов.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека
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