Как продать квартиру быстро и дорого — советы эксперта

Posted 1 апреля, 13:09
Published 1 апреля, 13:09
Modified 9 сентября, 21:06
Updated 9 сентября, 21:06
Что делать, чтобы продать недвижимость за максимально возможную стоимость и в короткие сроки?
Если квартиру нужно продать квартиру сверхсрочно, для этого есть два способа, рассказывает автор канала «Простая Недвижимость» Сергей Васильевич.
При подготовке квартиры на срочную продажу нужно предварительно подготовить все документы к сделке. Сергей Васильевич рассказывает, из каких этапов состоит быстрая сделка и сколько времени она занимает:
«Обычно, покупатель дает аванс, а через пару дней сделка заключается в банке, если недвижимость приобретается в ипотеку. Регистрация в Росреестре проводится 1-2 дня, после чего банк автоматически перечисляет деньги на расчетный счет покупателя. Практика показывает, что зачисление всей суммы происходит в течении 1-3 рабочих дней. В итоге, сверхсрочная продажа происходит за 5-7 дня — это период, в течении которого продавец получает задаток и всю оставшуюся сумму».
Быстрее оформить сделку не получится, делится эксперт, так как повлиять на Росреестр и банк для сокращения сроков оформления практически невозможно.
Срочный выкуп осуществляют компании, которые размещают объявления с данным предложением. Но квартиры приобретаются с существенной скидкой — 30-50% от рыночной стоимости жилья. Однако, эксперт не советует обращаться в такие компании, так как деньги можно получить точно в такие же сроки, как и при срочной продаже.
В первом случае квартиру приобретают перекупы, которые хотят дешево купить чтобы потом выгодно продать. При срочной продаже покупателями являются обычные люди, которые ищут квартиру, но тоже с хорошей скидкой. При этом размер дисконта не будет доходить до 50%. Продажа состоится почти по рыночной цене с небольшой уступкой.
Однако, многие задаются вопросом, где взять таких клиентов, которые готовы быстро купить недвижимость. Как рассказывает Сергей Васильевич, многие агентства имеют клиентов со спросом на квартиры в определенной локации, но с ценой ниже рыночной. Они мониторят рынок на предмет появления новых предложений.
Соответственно, такие покупатели понимают, что низкая стоимость обусловлена срочностью продажи, поэтому нужно быстро смотреть и также быстро принимать решение. Риелторы в таких случаях должны качественно и оперативно согласовать между сторонами итоговую цену и сроки заключения сделки.
Важно понимать, что продавец готов делать скидку чтобы получить максимально быстро деньги от продажи своей недвижимости.
Продавцы совершают одну и туже ошибку, которая влияет на выгодность сделки. При обращении в несколько агентств сразу с предложением о срочной продаже сделка преобразуется в срочный выкуп.
Дело в том, что агентства начинают соревноваться между собой, чтобы получить клиента. Сделать это можно только сильно снизив цену на недвижимость. У кого будет дешевле предложение, тот и будет заниматься продажей. Соответственно, продавцу такая схема не выгодна.
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