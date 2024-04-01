Как продать квартиру быстро и дорого — советы эксперта

Срочный выкуп осуществляют компании, которые размещают объявления с данным предложением. Но квартиры приобретаются с существенной скидкой — 30-50% от рыночной стоимости жилья. Однако, эксперт не советует обращаться в такие компании, так как деньги можно получить точно в такие же сроки, как и при срочной продаже.